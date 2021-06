3. Bezirk: Konzert „Blumenstrauß in Musik“ am 21. Juni

Anmeldungen via E-Mail erbeten: musik@harmoniaclassica.at

Wien (OTS/RK) - „Ein Blumenstrauß in Musik – Auf der Landstraß`n“ lautet der Titel eines Konzertabends am Montag, 21. Juni, im Festsaal im Amtshaus im 3. Bezirk auf dem Karl-Borromäus-Platz 3. Beliebte Tonkünstler aus der Vereinigung „Harmonia Classica (Verein für harmonische Musik)“ bestreiten ein stimmungsvolles „Festwochenkonzert“. Um 19.00 Uhr beginnt der Ohrenschmaus und dauert bis 21.00 Uhr. Auf dem Programm stehen Stücke namhafter Komponisten wie Beethoven, Schubert, Verdi und Stolz. Zu hören sind Darbietungen der Sopranistin Vera Nentwich und des Tenors Alexander Blechinger. Begleitet werden die zwei Sänger auf dem Klavier von Aya Mesiti. Der Melodienreigen reicht von der Oper bis zum Wienerlied. Eintritt: Spenden. Es sind Corona-Vorgaben einzuhalten und Anmeldungen zum Konzert nötig: Telefon 0664/11 46 863 und Telefon 804 51 68. Kontaktaufnahme mit dem Ensemble „Harmonia Classica“ via E-Mail: musik@harmoniaclassica.at.

Allgemeine Informationen:

Verein für harmonische Musik (Harmonia Classica): https://harmoniaclassica.at/

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse