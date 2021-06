Terminaviso: Symposium "Neue Arbeitswelt 2021+ Quo Vadis?"

Die FH des BFI Wien lädt zum virtuellen New Work-Symposium am 22. Juni

Wien (OTS) - Die Pandemie zwingt uns in eine „neue Normalität“. Die Fachhochschule des BFI Wien hat die aktuellen Öffnungsschritte der Regierung zum Anlass genommen, im Rahmen des Symposiums „Neue Arbeitswelt 2021+ Quo Vadis?“ zu beleuchten, wie sich das Arbeiten durch Corona verändert hat.

Am Dienstag, dem 22. Juni, werden ExpertInnen aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam die gegenwärtigen Entwicklungen und Trends der Arbeitswelt analysieren sowie einen Blick in die Zukunft wagen, um darüber zu diskutieren, wohin die Reise gehen wird. Und das erwartet Sie im Detail: Programm "Neue Arbeitswelt 2021+ Quo Vadis?"

Ihre Erfahrung ist gefragt: Umfrage zu zukünftiger virtueller Führungskompetenz

In Kooperation mit LINDLPOWER - Personalmanagement führt die FH des BFI Wien aktuell eine Studie zu den zukünftigen Führungskompetenzen in einer zunehmend virtuellen Arbeitswelt durch. Wir laden Sie sehr herzlich dazu ein, an dieser anonymen Erhebung mitzuwirken: Hier geht’s zur Umfrage! Die ersten Ergebnisse werden im Rahmen des Symposiums präsentiert.

Die Programmhighlights auf einen Blick

09:00 Uhr: MORGENS – Spannende Impulsvorträge

"Entwicklungstrends digitaler Arbeit – eine wissenschaftliche Erhebung" (Mag. Philip Schörpf)





"Führung der neuen Arbeitswelt – virtuelle Führungskompetenz aus MitarbeiterInnensicht" (Dr. Richard Pircher und Mag. (FH) Christian Marquart)





"Das neue Homeoffice – eine rechtliche Perspektive" (Dr. Harun Pacic)



18:00 Uhr: ABENDS – Inspirierende Paneldiskussion und Blick in die Zukunft

Mit:

Mag.a Verena Binder-Krieglstein (Head of Employee Experience, A1)





Prof.in Dr.in Bettina Kubicek (Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie, Universität Graz)





Mag.a (FH) Barbara Waldhauser (Leitung Stadt Wien Kompetenzteam „New Work, New Business“, FH des BFI Wien)





Mag.a Nina Schmidt (Head of Human Resources, Microsoft Österreich)





Moderation: Karin Bauer (Ressortleitung Karriere, Der Standard)



Virtuelle Moderation: Mag. (FH) Christian Marquart, MA (Stadt Wien Kompetenzteam „New Work, New Business“, FH des BFI Wien)

Online-Symposium "Neue Arbeitswelt 2021+ Quo Vadis?"

Das virtuelle Event der FH des BFI Wien widmet sich dem Trendthema "New Work" und setzt sich aus spannenden Vorträgen (Zoom), inspirierenden Diskussionen (GoToWebinar) sowie einem entspannten After-Work-Event (wonder.me) zusammen.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Datum: 22.06.2021, 09:00 - 21:00 Uhr

Ort: Digital-Event

Wien, Österreich

Url: https://www.fh-vie.ac.at/de/seite/symposium-quo-vadis

Wollen Sie mit uns in die neue Welt des Arbeitens eintauchen? Dann nehmen Sie am Di, 22. Juni am Symposium "Neue Arbeitswelt 2021+ Quo Vadis?" teil. Jetzt anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule des BFI Wien. Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Martin Vettori

Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: martin.vettori @ fh-vie.ac.at

Tel.: +43/1/720 12 86 344