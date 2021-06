16. Bezirk: Diverse Künetteninstandsetzungen in Ottakring

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau nach Grabungsarbeiten der Stadt Wien – Wiener Wasser mit der definitiven Künetteninstandsetzung am Schuhmeierplatz im Bereich Hasnerstraße im 16. Bezirk. Außerdem werden in der Wattgasse zwischen Wilhelminenstraße und Familienplatz sowie zwischen Lobenhauerngasse und Mariengasse nach Grabungsarbeiten der A1 Telekom und in der Wilhelminenstraße zwischen Redtenbachergasse und Lienfeldergasse sowie zwischen Kulmgasse und Wichtelgasse nach Grabungsarbeiten der Stadt Wien – Wiener Wasser Künetten definitiv instandgesetzt.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten am Schuhmeierplatz erfolgen nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Der Radweg wird während der nächtlichen Bauarbeiten gesperrt. Die Arbeiten in der Wattgasse sowie Wilhelminenstraße erfolgen tagsüber und Aufrechterhaltung des Fußverkehrs. Für den motorisierten Individualverkehr kommt es in keinem Bauabschnitt zu Behinderungen.

Örtlichkeiten der Baustellen: 16., Schuhmeierplatz im Bereich Hasnerstraße; Wattgasse zwischen Wilhelminenstraße und Familienplatz sowie zwischen Lobenhauerngasse und Mariengasse; Wilhelminenstraße zwischen Redtenbachergasse und Lienfeldergasse sowie zwischen Kulmgasse und Wichtelgasse

Baubeginn: 22. Juni 2021

Geplantes Bauende: 24. Juni

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

