12. Bezirk: Breitenfurter Straße – Sanierung der Parkspur

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 22. Juni 2021 beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungsarbeiten eines Hochbaus mit der definitiven Künetteninstandsetzung in der Breitenfurter Straße zwischen Sonnergasse und Elsniggasse in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Umleitung für den motorisierten Verkehr erfolgt über das Gleis der Straßenbahnlinie 62. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 22. Juni 2021

Geplantes Bauende: 25. Juni 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

