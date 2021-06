19. Ausgabe der „NÖ Tage der offenen Ateliers“

Anmeldungen bis 27. Juni möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Samstag, 16., und Sonntag, 17. Oktober, findet in Niederösterreich die mittlerweile 19. Ausgabe der „NÖ Tage der offenen Ateliers“ statt, die seit 2003 von der Kulturvernetzung NÖ in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kunst und Kultur des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung durchgeführt werden und damit der Kunst eine Bühne bieten.

Alle, die bei Österreichs größter Schau für bildende Kunst und Kunsthandwerk ihre Werke präsentieren und Interessierten zugänglich machen möchten, können sich bis Sonntag, 27. Juni, dafür anmelden. Eingeladen sind alle bildenden Künstler und Künstlerinnen sowie Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen jeden Alters, die ihre Wirkungsstätte (Ateliers, Galerien, Studios und Werkstätten) in Niederösterreich haben. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft bei der Kulturvernetzung NÖ gebunden.

Die hohe Zahl an teilnehmenden Künstlern und Künstlerinnen – im vergangenen Jahr waren es trotz aller Herausforderungen rund 850 an 650 Standorten im ganzen Land – ermöglicht es, an einem Wochenende in zahllosen Ateliers zeitgenössische Kunst intensiv und hautnah zu erleben. Ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst oder Kunsthandwerk, in vielen Ateliers kann bei freiem Eintritt den Kreativen über die Schulter geblickt werden. Die Besucher und Besucherinnen können sich inspirieren lassen, hinter die Kulissen schauen, mit den Künstlern und Künstlerinnen ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess live beobachten und natürlich auch Kunstwerke erwerben.

Zur Teilnahme anmelden können sich Kunstschaffende bis inklusive Sonntag, 27. Juni, ganz einfach online unter

https://www.kulturvernetzung.at/de/anmeldung-zu-den-tagen-der-offenen-ateliers; nähere Informationen bei der Info-Hotline 02572/20250.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse