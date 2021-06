Wiener Börse Preis 2021: Wienerberger als Doppelpreisträger

13 Awards an 11 Unternehmen im Palais Caprara-Geymüller, Sitz der Wiener Börse, übergeben

Wien (OTS) - Wien, 18. Juni 2021

Wienerberger AG gewinnt ATX-Preis sowie Corporate Bond-Preis

Drei VÖNIX-Nachhaltigkeitspreise gehen an: Agrana-Beteiligungs AG, BKS Bank AG und Palfinger AG

Erste Group Bank AG erhält 1. Platz des Journalisten-Preis; AMAG Austria Metall AG gewinnt 1. Platz in der Kategorie Mid Cap

Die Verleihung des Wiener Börse Preises – wichtigste Auszeichnung des österreichischen Kapitalmarktes – findet auch 2021 im exklusiven Rahmen statt. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden Jahr für Jahr durch Fachjurys der ÖVFA (ATX-, Mid Cap- und Corporate Bond-Preis), Finanzjournalisten koordiniert durch APA Finance (Journalisten-Preis) sowie des VÖNIX-Beirats (Nachhaltigkeitspreis) unabhängig evaluiert. Die Gewinnerinnen und Gewinner nehmen die Preise nach den fünf Kategorien gestaffelt in der Wiener Börse entgegen.

Wienerberger AG konnte aufgrund der guten Performance im außerordentlichen Covid-Jahr 2020, sehr guter Finanzberichterstattung und laufender Investor Relations-Tätigkeit, die Königsdisziplin ATX-Preis für sich entscheiden. Laut der Jury der ÖVFA trugen ein lückenloser Informations-Fluss, das Commitment des Vorstandes zu Investor Relations, Analysten und Investoren, nachhaltige Ausrichtung auf ESG und ein Fokus auf Digitalisierung zur Entscheidung bei. Außerdem wird Wienerberger AG auch mit dem Corporate Bond-Preis ausgezeichnet.





„Es ist eine große Freude für Wienerberger, den Wiener Börse Preis zu erhalten – den Preis in sogar zwei Kategorien überreicht zu bekommen ist eine besondere Ehre! Als Aktiengesellschaft, die seit über 150 Jahren an der Wiener Börse notiert ist und mit deren Geschichte wir eng verbunden sind, fühlen wir uns in unserer Arbeit bestärkt. Die Auszeichnungen zeigen, dass wir mit unseren nachhaltigen Lösungen richtig liegen. Diesen Erfolg verdanken wird dem großartigen Einsatz unserer rund 17.000 Kolleginnen und Kollegen! Wir verfolgen weiter konsequent unsere Strategie und werden unseren wertschaffenden Wachstumskurs in den kommenden Jahren mit einem Fokus auf Innovation und Digitalisierung fortsetzen. Mit diesem Beitrag blicken wir positiv in die Zukunft“, so Wienerberger Vorstandsvorsitzender Heimo Scheuch.

„Da sich die Jury aus den wesentlichen Marktteilnehmern zusammensetzt, wissen sie genau wer im täglichen Kapitalmarktgeschäft gute Arbeit leistet. Mit den Auszeichnungen sollen außergewöhnliche Leistungen börsennotierter Unternehmen in der Kapitalmarkt-Kommunikation hervorgehoben werden. Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich“, so Friedrich Mostböck, Präsident der ÖVFA.





In der Kategorie Nachhaltigkeit erhalten im Jahr 2021 Agrana-Beteiligungs AG, BKS Bank AG und Palfinger AG den Wiener Börse Preis. Sie sind Teil des VÖNIX-Universums und werden daher für den Nachhaltigkeits-Preis bewertet; die anderen Kategorien (ATX, Mid Cap, Corporate Bond, Journalisten) berücksichtigen ausschließlich ATX- und prime market-Titel. Alle drei Unternehmen erhalten erstmals diese Auszeichnung, als Grundlage gilt das VÖNIX-Rating 2020/2021.

Die AMAG Austria Metall AG ist heuer bereits zum vierten Mal Preisträger des Mid Cap-Preises und erstmals Erstplatzierter. Begründung der Jury: Das Unternehmen erzielte Höchstwerte bei den Kriterien Finanzberichterstattung und Investor Relations. Ebenso in den Bereichen Strategie und Unternehmensführung rangiert die AMAG Austria Metall AG nach Ansicht der Jury an der Spitze.

Der Journalisten-Preis geht das zweite Jahr in Folge an die Erste Group Bank AG. Die Jury der APA-Finance lobt die souveräne, professionelle, schnelle sowie offene Kommunikation. Die Erste Group Bank AG punktet mit guter Erreichbarkeit, hoher Transparenz, professionellen Unterlagen und ist auch bereit für Hintergrundgespräche.

Ab Freitagnachmittag, 18. Juni, wird Fotomaterial des Wiener Börse Preis 2021 zur Verfügung stehen. Es kann unter folgendem Link auf der Website der Wiener Börse abgerufen werden:

https://www.wienerborse.at/presse/pressefotos/wiener-boerse-preis-2021/

Anhang: Auflistung aller Preisträgerinnen und Preisträger der fünf Kategorien



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Börse AG

Julia Resch

+43 (0) 1 53 165 - 186

julia.resch @ wienerborse.at



Laura Marchler

+43 (0) 1 53 165 - 153

laura.marchler @ wienerboerse.at