Österreichweite Vorreiterrolle für mobile Event-Sicherheitstechnik

MOVETOS Austria revolutioniert die Zukunft des Sicherheitsmanagements von Großveranstaltungen.

Wien (OTS) - Corona fordert neue Event-Sicherheitskonzepte: MOVETOS Austria hebt die Sicherheit bei Veranstaltungen auf ein neues Level. Innovative technische Lösungen machen MOVETOS österreichweit zum einzigen Anbieter für mobile Event-Sicherheitstechnik, die kabellos, stromlos und netzautark funktioniert.

Corona hat die Veranstalterbranche vor große Herausforderungen gestellt. MOVETOS Austria hat diese Zeit genutzt, um neue Ansätze im Bereich der Veranstaltungs-Sicherheits-Technik weiterzuentwickeln, denn innovative Sicherheitslösungen sind das zentrale Thema des neu gegründeten Unternehmens. Die Eventprofis Erik Kastner (CEO) sowie Christoph Mistelbauer (COO) übernehmen die Leitung der MOVETOS Austria GmbH und denken die Event-Sicherheit in Österreich neu. „Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel. Die Erwartungen und die Befürchtungen jedes einzelnen Besuchers und jeder einzelnen Besucherin werden künftig die Sicherheitskonzepte bei Großveranstaltungen prägen“, so Erik Kastner, der die Eventbranche seit 30 Jahren bestens kennt.

Die digitale technische Umsetzung von Besucher- und Flächenmanagement bei Menschenansammlungen aller Art durch MOVETOS gewinnt durch die immer strenger werdenden Vorschriften enorm an Bedeutung. Die Organisatoren von Großveranstaltungen, Sportevents und großen Open-Air-Konzertveranstaltungen sind etwa in Wien dazu angehalten, die Eventteilnehmer DSGVO-konform zu erfassen, um mögliche Infektionsketten rasch nachverfolgen zu können bzw. dem Sicherheitsteam zu jeder Zeit ein Echtzeitlagebild zur Verfügung stellen zu können. „Viele Großveranstalter und Sicherheitsbeauftragte vertrauen deshalb bereits auf unsere zukunftsweisenden Lösungen“, so Guntram von Nordeck, Geschäftsführer von MOVETOS Deutschland.

Die Event-Sicherheitstechnik, die vollkommen autark funktioniert

Die Systemlösungen von MOVETOS sind flexibel einsetzbar und komplett netzautark – ohne Strom oder WLAN. Selbst bei einem Energie-Versorgungsausfall am Veranstaltungsort läuft die Sicherheitstechnik ungehindert weiter, Echtzeitlagebilder werden in die Einsatzzentrale geliefert, Notfall-Durchsagen können weiterhin gemacht werden und die Fluchtwege können weiterhin beleuchtet werden. Das System funktioniert außerdem völlig kabellos. Das bedeutet für Veranstalter eine einfachere Planung, eine verlässlichere Funktion und eine enorme Kostenersparnis. Ohne Stolperfallen durch kilometerlange Kabel am Ort des Events ist so die größtmögliche Sicherheit für alle Anwesenden gewährleistet.

Kern dieser Sicherheitslösung ist ein neu entwickeltes, mobiles, modular aufgebautes, funkvernetztes Multifunktionsmast-System, das mit Lautsprechern, Notleuchten, Kameras, Personenzählern und Fluchtwegbeschilderungen ausgerüstet ist.

Rascher Auf- und Abbau spart Geld und Personal

Bereits beim Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn am 18. Juni 2021 kommt das neuartige System zum Einsatz. „Das Sicherheitssystem ist schnell aufgebaut, installiert und wieder abgebaut. Das spart nicht nur Zeit, Platz und Geld, sondern auch eine Menge Sicherheitspersonal. Gerade in diesen Zeiten ist die netzautarke Arbeit von MOVETOS wichtiger denn je. Während der Veranstaltung sorgt unser System dafür, dass die Blaulichtorganisationen jederzeit ihre Echtzeitlagebilder erhalten.

So ist eine ununterbrochene Handlungsfähigkeit und ein rascher sowie reibungsloser Ablauf von eventuell nötigen Einsätzen am überwachten Gelände gesichert“, ist Geschäftsführer Kastner überzeugt.

Christoph Mistelbauer betont die österreichweite Vorreiterrolle: „Alle Sicherheitsplaner von Events erhalten bei uns eine Systemlösung und Schulung mit einer Vielzahl integrierter bzw. zu integrierender SicherheitskomponentenUnser MOVETOSSet und unsere zusätzlichen MOVETOS Lösungen können nicht nur bei Open-Air-Konzerten, großen Sportveranstaltungen und vor Stadien, sondern auch in Fußgängerzonen, auf Fanmeilen oder bei Weihnachts- und Jahrmärkten eingesetzt werden. Das erfolgreiche Veranstaltungs- und Crowd-Management hat damit ein neues Qualitätsniveau erreicht.“

Innovative Event-Sicherheitstechnik aus einer Hand

MOVETOS ist der Anbieter und Dienstleister von neuartiger, mobiler Event-Sicherheitstechnik für Open-Air-Events jeder Art und Größe und sonstiger Gelegenheiten mit großen Menschenansammlungen. Die Zielgruppen sind Agenturen, Organisatoren und Veranstalter, die Events planen und durchführen. MOVETOS liefert dem Veranstalter viele in Sicherheitskonzepten geforderte Leistungen (Notbeleuchtung, Notfalldurchsagen, Besucherstromlenkung etc.) aus einer Hand und als ein einziges integriertes System!

Rückfragen & Kontakt:

Erik R. Kastner, MBA

Geschäftsführer der Movetos Austria GmbH

Mobil: +43-664-80900100

www.movetos.at