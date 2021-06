Wien soll Vorreiter bei Kinderbetreuung werden

Wirtschaftskammer Wien-Netzwerk „Frau in der Wirtschaft“ fordert Verbesserung der Betreuung für Kinder bis 3 Jahre

Wien (OTS) - „Wien beansprucht auf sehr vielen Gebieten die Vorreiterschaft für sich. Daher sollte unsere Bundeshauptstadt bei der Kinderbetreuung ebenfalls richtungsweisend auftreten“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien. Bei der Betreuung von über 3-jährigen Kindern nimmt Wien im Bundesländervergleich zwar die Spitzenposition ein. Allerdings ist die Kleinstkinderbetreuung noch nicht flächendeckend etabliert. Das bedeutet, dass viele Eltern in ihrem Wohn- oder Arbeitsbezirk keinen Platz für ihre Kinder im Alter von unter 3 Jahren bekommen.

Drei Vorschläge zur Verbesserung der Situation

Frau in der Wirtschaft Wien schlägt daher erstens vor, gemeinsam mit dem Bund eine Ausbildungsoffensive für Elementarpädagoginnen und -pädagogen auf den Weg zu bringen, um ausreichend qualifiziertes Personal für den dringend notwendigen Ausbau und die Qualitätsverbesserung in Kinderbetreuungseinrichtungen zur Verfügung zu haben.

Zweitens erneuert Kriz-Zwittkovits ihre Forderung nach einem flächendeckenden Angebot für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren. Die Betreuungsquote in Wien liegt derzeit bei den unter 3-Jährigen bei 44%, bei den über 3-Jährigen bei 94%.

Drittens sollte die Stadt - gemeinsam mit dem Bund - dafür sorgen, dass deutlich mehr finanzielle Mittel für frühkindliche Bildung zur Verfügung gestellt werden. „Mittelfristig wollen wir auf ein mit der Bevölkerung mitwachsendes Budget zu kommen, um das Angebot auf konstant hohem Niveau zu halten“, so Kriz-Zwittkovits.

Urbaner Raum besonders gefordert

„Eine Verbesserung in diesen drei Bereichen würde tausenden Unternehmerinnen und Alleinerzieherinnen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, dem Fachkräftemangel entgegenwirken und auf unsere Zukunft einzahlen“, ist Kriz-Zwittkovits überzeugt. Als wirtschaftlich und gesellschaftlich moderner, urbaner Raum sei der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kleinstkinder in Wien besonders groß. Wien könne und müsse daher hier zum leuchtenden Beispiel für ganz Österreich werden.

Über Frau in der Wirtschaft Wien

Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Wien ist mit rund 51.000 unternehmerisch aktiven Frauen das führende wirtschaftliche Frauennetzwerk in Wien. Mehr Infos unter wko.at/wien/frauinderwirtschaft

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Martin Sattler

Presse und Newsroom

01 51450 1814

martin.sattler @ wkw.at

wko.at/wien/presse