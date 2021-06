1 Jahr maierhofer campus

Das im Alpen-Adria-Raum einzigartige Zentrum für Gesundheitsbewusste und Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen feiert seinen ersten Geburtstag!

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Seit 70 Jahren erbringt die maierhofer GmbH international anerkannte Spitzenleistungen in den Bereichen der technischen Orthopädie und der Rehabilitationstechnik. Diese Kompetenz wurde im Frühjahr 2020 gebündelt: auf 2.400 m² entstand der maierhofer campus. Hier vereinen sich die Themenbereiche Sanitätsfachhandel, Ganganalyse, Pflege zu Hause, technische Orthopädie und Rehabilitationstechnik zu einem zentralen, überregionalen Versorgungszentrum.

High-tech & Handwerk



Als eines der ersten Unternehmen in Europa vollzog maierhofer in den letzten Jahren den Wandel vom herkömmlichen Handwerksbetrieb hin zu einem volldigitalisierten high-tech Produzenten. So kommen neueste Scan-Technologien mit digitaler Anbindung an 3D-Drucker zum Einsatz. Ergänzt wird die hochtechnisierte Ausstattung durch die handwerklichen Spitzenleistungen der Orthopädie-Techniker. So werden Prothesen und Orthesen aus neuesten Materialien gefertigt, ebenso können computergesteuerte Hüft- und Kniegelenke, sowie myoelektrisch gesteuerte Armprothesen angepasst werden.

Auch in der hochspezifischen und vielschichtigen Versorgung mit Rollstühlen garantieren Fachkompetenz und high-tech Ausstattung einen hohen Standard. Dank der modernen Technologien können komplexe Sitzschalensysteme gefertigt werden, durch die digitale Sitzdruckmessung können druckentlastende Positionierungssysteme geschaffen werden. Je nach den Bedürfnissen der Patienten werden auch unterschiedlichste Steh- & Gehhilfen individuell angepasst.

Vertragspartner

Die maierhofer GmbH ist Vertragspartner aller österr. Sozialversicherungsträger und innerhalb der „ARGE Rollstuhl“ mit der Versorgung aller ÖGK-Versicherten in Kärnten mit Rollstühlen und Rehabilitations-Hilfsmitteln betraut.

