Haben Sie eine Forderung gegen Purdue Pharma im Rahmen des Konkursverfahrens eingereicht? Haben Sie einen Anspruch gegen die Eigentümer von Purdue Pharma?

New York (ots/PRNewswire) - Eine Anhörung zur Prüfung der Bestätigung des Chapter 11-Plans kann Ihre Rechte beeinflussen.

Bestätigungsanhörung am 9. August 2021.

Die folgende Erklärung wird von Prime Clerk* bezüglich des Konkurses von Purdue Pharma L.P. herausgegeben.

WORUM GEHT ES HIER?

Am 3. Juni 2021 erließ das United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York im Rahmen des Konkursverfahrens von Purdue Pharma L.P. eine als "Disclosure Statement Order" bezeichnete Anordnung, die:

(a) Ermächtigung von Purdue Pharma L.P. und den mit ihr verbundenen Schuldnern und Schuldnern in Besitz, um die Annahme des Fünften geänderten gemeinsamen Sanierungsplans nach Chapter 11 von Purdue Pharma L.P. und den mit ihr verbundenen Schuldnern zu werben, der (a) die Freigabe aller tatsächlichen oder potenziellen Ansprüche gegen Mitglieder der Familie Sackler und bestimmte andere Personen und verbundene Unternehmen in Bezug auf Purdue Pharma L. P. und ihre verbundenen Schuldner (einschließlich verschreibungspflichtiger Opioide von Purdue, wie OxyContin, oder anderer verschreibungspflichtiger Opioide, die von Purdue hergestellt oder verkauft werden); und (b) eine Verfügung, die vorschreibt, dass bestimmte Ansprüche gegen die freigestellten Parteien nur gegenüber den im Rahmen des Plans eingerichteten Trusts geltend gemacht werden dürfen;

(b) Genehmigte das Disclosure Statement for Fifth Amended Joint Chapter 11 Plan for Purdue Pharma L.P. and Its Affiliated Debtors als "adäquate Informationen" gemäß Section 1125 des Bankruptcy Code enthaltend;

(c) die Ausschreibungsmaterialien und -dokumente genehmigt hat, die in den Ausschreibungspaketen enthalten sein sollen; und

(d) Genehmigte Verfahren zur Einholung, Entgegennahme und Auswertung von Abstimmungen über den Plan und zur Einreichung von Einwänden gegen den Plan.

Das Gericht wird die Bestätigung des Plans bei der Bestätigungsanhörung prüfen.

WANN IST DIE ANHÖRUNG?

Die Bestätigungsanhörung findet am 9. August 2021, um 10 Uhr, geltende Eastern Time , vor dem ehrenwerten Robert D. Drain, im United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York, mit Sitz in 300 Quarropas Street, White Plains, New York 10601-4140, statt. Die Anhörung wird per Zoom-Videokonferenz für diejenigen durchgeführt, die an der Bestätigungsanhörung1 teilnehmen werden, wenn General Order M-543 noch in Kraft ist oder wenn das Konkursgericht nichts anderes anordnet.

Die Bestätigungsanhörung kann vom Gericht oder den Schuldnern ohne weitere Ankündigung durch eine beim Gericht eingereichte Tagesordnung und/oder durch eine beim Gericht eingereichte und allen Parteien, die zur Ankündigung berechtigt sind, zugestellte Vertagungsmitteilung verlängert und neu angesetzt werden.

WELCHE MÖGLICHKEITEN HABEN SIE?

Stimmen Sie über den Plan ab: Ihre Stimme muss so abgegeben werden, dass sie am oder vor dem 14. Juli 2021, 16:00 Uhr, geltende Eastern Time , tatsächlich eingeht. Detaillierte Anweisungen zur Stimmabgabe finden Sie unter PurduePharmaClaims.com oder unter der Telefonnummer (844) 217-0912 (gebührenfrei) oder (347) 859-8093 (international). Wenn Sie die Anweisungen nicht ordnungsgemäß befolgen, kann Ihre Stimme ungültig sein.

Einspruch gegen den Plan: Ein Einspruch muss so eingereicht werden, dass er am oder vor dem 19. Juli 2021 um 16:00 Uhr, geltende Eastern Time , tatsächlich eingeht. Detaillierte Anweisungen zur Einreichung eines Widerspruchs finden Sie unter PurduePharmaClaims.com oder unter der Telefonnummer (844) 217-0912 (gebührenfrei) oder (347) 859-8093 (international).

Zulagenanfrage: Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie eine Forderung gegen Purdue Pharma L.P. besitzen, die derzeit nicht stimmberechtigt ist, aber Ihrer Meinung nach stimmberechtigt sein sollte, können Sie die Zulassung einer solchen Forderung zu Abstimmungszwecken beantragen. Dazu müssen Sie am oder vor dem 19. Juli 2021, um 16:00 Uhr, geltende Eastern Time , einen Antrag beim Gericht einreichen. Detaillierte Anweisungen zum Einreichen eines Antrags auf Kostenerstattung sind unter PurduePharmaClaims.com oder unter der Telefonnummer (844) 217-0912 (gebührenfrei) oder (347) 859-8093 (international) erhältlich.

Wenn der Plan bestätigt wird, wird jeder, der einen tatsächlichen oder potenziellen Anspruch gegen Purdue Pharma L.P. oder einen seiner verbundenen Schuldner hat, oder einen tatsächlichen oder potenziellen Anspruch gegen Mitglieder der Familie Sackler und bestimmte andere Personen und verbundene Unternehmen in Bezug auf Purdue Pharma L. P. und seine verbundenen Schuldner (einschließlich verschreibungspflichtiger Opioide von Purdue, wie OxyContin, oder anderer verschreibungspflichtiger Opioide, die von Purdue hergestellt oder verkauft werden), an die Bedingungen des Plans gebunden sein, einschließlich der darin enthaltenen Freigaben und Unterlassungserklärungen.

Dies ist nur eine Zusammenfassung. Für weiterführende Informationen:

Rufen Sie hier an: (844) 217-0912 (gebührenfrei) oder (347) 859-8093 (international)

(844) 217-0912 (gebührenfrei) oder (347) 859-8093 (international) Besuchen Sie: P urduePharmaClaims.com

P Schreiben Sie an: Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165

Purdue Pharma Ballot Processing, c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place, 60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165 E-Mail: purduepharmainfo @ primeclerk.com

Bitte beachten Sie, dass Prime Clerk LLC befugt ist, Fragen zu beantworten und zusätzliche Kopien der Aufforderungsmaterialien zur Verfügung zu stellen, aber nicht beraten darf, ob Sie für die Annahme oder Ablehnung des Plans stimmen sollen, und auch keine Rechtsberatung leisten darf.

1 Parteien oder Mitglieder der Öffentlichkeit, die an der Bestätigungsanhörung teilnehmen möchten, sollten den Kalender des Gerichts in Bezug auf den Tag der Bestätigungsanhörung unter https://www.nysb.uscourts.gov/calendars/rdd.html konsultieren, um zu erfahren, wie sie als Teilnehmer hinzugefügt werden können. Mitglieder der Öffentlichkeit, die die Bestätigungsanhörung kostenlos anhören, aber nicht an ihr teilnehmen möchten, können dies telefonisch unter einer Nummer tun, die auf der Website des Schuldnerverfahrens angegeben wird: PurduePharmaClaims.com.

Rückfragen & Kontakt:

Michele Sharp (203) 588-7584