CEU-Rektor fordert Abschlussjahrgang 2021 auf, „... etwas zu bewegen“

Wien (OTS) - Bei seiner letzten Abschlussfeier am Ende seiner Amtszeit als Rektor und Präsident der CEU wird Michael Ignatieff die fast 500 Student*innen dazu aufrufen, „... an der vordersten Front zu stehen, wenn es darum geht, die Wehrlosen zu verteidigen, den Obdachlosen ein Dach über dem Kopf zu bieten, denen Freund zu sein, die keine Freunde haben - in unserem niemals endenden Kampf bei der Verteidigung der offenen Gesellschaften vor jenen, die sie verhindern wollen.“

In seiner Rede wird Ignatieff auch den CEU-Studierenden Ahmed Samir Santawy erwähnen, der von den ägyptischen Behörden noch immer in Gefangenschaft gehalten wird, weil er „die Werte einer offenen Gesellschaft verteidigt hat,“ und er wird das Engagement der CEU bekräftigen, Ahmed beizustehen, „bis Ahmed Samir Santawy freigelassen wird und sein Studium bei uns wieder aufnehmen kann.“

CEU-Gründer und Philanthrop George Soros warnt in seiner Ansprache an die Absolvent*innen davor, dass „die Kräfte des Autoritarismus auf dem Vormarsch sind“ und er ruft zur Zusammenarbeit bei der Umkehrung dieses Trends auf. Er betont, dass künstliche Intelligenz (KI) für freie und offene Gesellschaften noch nie dagewesene Probleme geschaffen hat. Mit Blick auf China meint Soros: "KI kann Kontrollinstrumente schaffen, die einem Regime wie dem von Xi Jinping in China helfen, jedoch eine tödliche Gefahr für offene Gesellschaften darstellen.“ Neben KI und der Rolle Chinas benennt Soros auch Ungleichheit und den Klimawandel, der „das Überleben unserer Zivilisation bedroht“, als globale Probleme. Die vollständige Rede von George Soros ist hier nachzulesen.



Die Gewinnerin des CEU Open Society Prize 2021, der im Rahmen der Zeremonie verliehen wird, ist K.K. Shailaja Teacher. Die frühere Gesundheitsministerin des indischen Bundesstaates Kerala wird für ihr „Engagement für das öffentliche Gesundheitswesen, dem Fundament jeder offenen Gesellschaft“ geehrt.

Im Juli dieses Jahres endet die Amtszeit von Michael Ignatieff als Rektor und Präsident der CEU. Er wird weiterhin als Universitätsprofessor im Fachbereich Geschichte tätig sein.



Über die CEU: Als internationale Universität mit entsprechendem Qualitätsanspruch in Forschung und Lehre hat die CEU auch eine besondere Gründungsmission: die vehemente Unterstützung für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften, die Menschenrechte und Menschenwürde respektieren. Das macht sie sowohl zum anerkannten Zentrum für das Studium aktueller wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und politischer Herausforderungen, als auch zu einem Kristallisationspunkt für den politischen öffentlichen Diskurs. Die CEU ist in Wien und Budapest ansässig.

Der CEU-Abschlussjahrgang 2021: Die Universität verleiht an die Absolvent*innen des Abschlussjahrgangs 2021: 27 Doktorate, 451 Mastertitel, 14 Abschlusszertifikate für außerordentliche Studierende. Die frischgebackenen Akademiker*innen gehören damit alle zur weltweiten Alumni-Gemeinschaft der CEU von bereits 18.000 Absolvent*innen in 148 Ländern. Mit der zweiten virtuellen akademischen Feier der CEU, an der Absolvent*innen aus aller Welt teilnehmen, endet im Juli das erste akademische Jahr, das - seit die CEU in Wien ansässig ist - ausschließlich in Österreich stattfand.

Der Open Society Prize: Der Preis wird jedes Jahr an herausragende Persönlichkeiten verliehen, die sich für die Ideale einer offenen Gesellschaft einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern des CEU Open Society Prize gehören der Präsident der Tschechischen Republik Vaclav Havel, der Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi Annan und die Literaturnobelpreisträgerin 2015 Swetlana Alexijewitsch.

