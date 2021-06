Neustart mit attraktiven Raten und neuen Standorten

Precise Hotels & Resorts hat die Auszeit für Renovierungen genutzt und um zwei neue Marken ins Portfolio zu integrieren. (FOTO)

Berlin (ots) - Mit einem exklusiven Sommer-Arrangement heißen die Precise Hotels & Resorts in Deutschland und an der andalusischen Küste ihre Gäste wieder willkommen. Das Sommer-Special ist ab sofort über die Webseite www.precisehotels.com oder über die zentrale Reservierung unter der Rufnummer +49 (0) 800 201 201 1 buchbar und inkludiert zwei oder drei Übernachtungen, köstliche Büffets im Rahmen der Halbpension und einzigartige Unterhaltungsprogramme für die kleinen und großen Urlaubsgäste.

Endlich ist Reisen wieder erlaubt und lang ersehnte Urlaubsaufenthalte sind wieder möglich. Perfekt auf das generationenübergreifende Publikum zugeschnitten präsentieren sich die Precise Hotels & Resorts modern, elegant und dennoch leger mit weitläufigen Anlagen, die der momentanen Situation entgegenkommen. Alle Häuser des Hotelunternehmens befinden sich in idealer Lage und beliebten Ferienregionen. Neben der bereits existierenden Marke Precise Resorts agiert das Unternehmen seit 2021 zusätzlich mit den Marken Precise Houses und Precise Tales am Hotelmarkt und an neuen Standorten wie Baden-Baden, Bad Reichenhall, Düsseldorf sowie am Rheinsberger See.

Urlaub für alle

Jedes Precise Resort ist eine Oase, ein Zentrum des Wohlbefindens für Paare und Familien. Die renovierten 4- und 5-Sterne-Resorts, eingebettet in die schönsten Naturlandschaften, bieten Gästen ein breites Spektrum an Freizeitaktivitäten.

Paddeln auf der Havel

Das Precise Resort Werder am Schwielowsee liegt inmitten der pittoresken Havellandschaft mit ihren Wäldern und Seen und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen im Grünen ein. Ein besonderes Highlight stellt die hoteleigene Marina mit insgesamt 55 Anlegeplätzen dar. Das Resort verfügt über 181 großzügig gestaltete und renovierte Zimmer, Suiten sowie Pfahlhäuser. Der Kinderclub mit kostenloser Betreuung für Gäste bis elf Jahre sorgt für Spaß und Unterhaltung, während die großen Gäste im 1.500 Quadratmeter großen Spa entspannen. Auf dem Erlebnisprogramm für Kids stehen neben dem Spielen auch Ausflüge in die Natur und sportliche Aktivitäten. Treffpunkt für Teens ist das Cyber-Café, wo sie sich mit altersgerechten Videospielen ins virtuelle Abenteuer stürzen können.

Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 164 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen, umfangreichem Aktivitäten-Programm sowie freiem Zutritt zu Wellnessbereich und Spaßbad. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte.

Segeln, Tauchen, Windsurfen, Kitesurfen und Golfen

Sonne satt und die allerbesten Voraussetzungen für perfekte Ferienstimmung bietet das frisch renovierte Precise Resort El Rompido an der Costa de la Luz. Eingebettet in die Küstenlandschaft erreicht man das Resort in nur einer Stunde Fahrtzeit von den Flughäfen Sevilla und Faro. Wasserratten werden die großzügige Badelandschaft mit beheiztem, überdachtem Pool und Whirlpool lieben. Ganz in der Nähe lädt die zauberhafte Landschaft der Marismas del Río Piedra zu Spaziergängen ein. Golf, Segeln, kulinarische Köstlichkeiten - das Resort lässt keine Wünsche offen. Es verfügt über 305 voll ausgestattete 1- und 2-Zimmer Apartments in Strandnähe und ist über das Sommer-Angebot ab 100 Euro pro Nacht buchbar. Der Mindestaufenthalt beträgt zwei Nächte.

Trampolinanlage, Kartstrecke und Streichelzoo

In frischem Glanz empfängt auch das Precise Resort Rügen wieder erste Gäste. Alle 139 Zimmer, acht Suiten und 81 Apartments sind renoviert. In der Erlebniswelt SPLASH auf dem weitläufigen Gelände des Resorts werden Kinderträume wahr - mit Trampolinanlage, Kartstrecke, Streichelzoo und Riesenrutsche. Für den Sommer im Resort nahe den berühmten Kreidefelsen wurde ein spannendes Outdoor-Angebot ausgetüftelt. So können sich große und kleine Abenteurer auf Kanufahren, Lagerfeuer und Theater unter freiem Himmel sowie viele andere Highlights freuen. Für jede Menge Bewegung an der frischen Luft sorgt außerdem der Fahrrad- und Bootsverleih im Resort. Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 148 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen, umfangreichem Aktivitäten-Programm sowie freiem Zutritt zum Wellnessbereich und Spaßbad. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte

Schwedisches Dorf mit hauseigenem Yachthafen

Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte liegt das Precise Resort Marina Wolfsbruch, ein schwedisches Dorf rund um den hauseigenen Yachthafen. Die vergangenen Monate wurden genutzt, um der Anlage einen komplett neuen Anstrich zu verleihen: Sämtliche Ferienhäuser, die 207 Apartments und Zimmer sowie die Veranstaltungsbereiche wurden renoviert und erfreuen die Sinne mit einer ebenso eleganten wie inspirierenden Atmosphäre. Auch von außen erscheinen die Gebäude in neuem Look. Für kurzweiligen Familienurlaub sorgt der Kinderclub Arche Noah, ein Indoorspielplatz mit Trampolin, Bällebad und Kletterwand, ein Cyber-Café sowie die 1.000 Quadratmeter große Erlebnis-Badelandschaft "Kaskaden". Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 129 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen, umfangreichem Aktivitäten-Programm sowie freiem Zutritt zum Wellnessbereich und Spaßbad. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte.

Kunst und Kultur in der Mark Brandenburg

Das Precise Resort Hafendorf Rheinsberg liegt direkt am Rheinsberger See, inmitten der wunderschönen Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte, der größten zusammenhängenden Seenlandschaft Mitteleuropas. Das 4-Sterne-Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Stadt Rheinsberg, direkt am Seehafen. Vom Hotel aus sind es nur wenige Meter bis zur malerischen Innenstadt. Der staatlich anerkannte Erholungsort verzaubert Gäste mit seiner Architektur und vielen kulturellen Höhepunkten.

In den individuell gestalteten 176 Hotelzimmern und 24 Suiten und Apartments des Resorts verbindet sich höchster Komfort und Qualität mit einer landschaftlich reizvollen Umgebung. Ein Restaurant und eine Bar, ein 2.500 Quadratmeter großer Wellnessbereich mit Pool, Erlebnisduschen, Eisbrunnen, Sauna und Fitnessbereich runden das Angebot ab. Ein Doppelzimmer inklusive Frühstück wird tagesaktuell zu flexiblen Preisen angeboten.

Zauberhafte Symbiose aus Tradition und Moderne

Die exklusiven 5-Sterne-Hotels der Precise Tales Collection ermöglichen es Gästen, sich fernab vom Trubel zu entspannen und zu erholen. Eingebettet in architektonische Meisterwerke, wurden diese Hotels sorgfältig ausgewählt, um Gästen ein Höchstmaß an Luxus und Komfort zu bieten.

Kultur, Natur und Kulinarik im Schwarzwald

Im Dezember 2020 wurde das Radisson Blu Badischer Hof in Baden-Baden Teil der Hotel-Gruppe. Das Luxus-Hotel liegt in einem Park im Stadtzentrum eines der beliebtesten Kurorte Europas und ist ein wunderbarer Rückzugsort. Das Hotel hat den historischen Charme aus seiner Vergangenheit als Kapuzinerkloster bewahrt und ist ein idealer Ausgangspunkt in die abwechslungsreiche Ferienregion des Schwarzwalds mit seinen naturnahen Freizeitmöglichkeiten. Es bietet 162 exquisit ausgestattete Zimmer und Suiten, einen 800 Quadratmeter großen Spa-Bereich sowie ein Spitzen-Restaurant. Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 208 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen, umfangreichem Aktivitäten-Programm sowie freiem Zutritt zum Wellnessbereich. Der Mindestaufenthalt beträgt zwei Nächte.

Alpiner Lifestyle im Berchtesgadener Land

Entspannung, soweit das Auge reicht: Das Wyndham Grand Bad Reichenhall Axelmannstein liegt mitten in der Fußgängerzone, unmittelbar am Kurpark und gegenüber dem Kurmittelhaus der Moderne. Die wichtigsten Orte der Stadt sind gemütlich zu Fuß erreichbar. Bad Reichenhall ist einer der beliebtesten Kurorte in Bayern: Die malerische Altstadt und das unvergleichliche Alpenpanorama machen die Stadt im Berchtesgadener Land zu einem der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Die Umgebung ist im Sommer ein Paradies für vielfältige Sportmöglichkeiten inmitten der Natur, wie Wandern, Joggen oder Radfahren. Das elegante Traditionshotel bietet 130 exklusive Zimmer und Suiten mit hohem Komfort und Qualität. Vom Zimmer oder vom Balkon aus haben die Gäste einen Ausblick auf den ruhigen Innenhof, den idyllischen Hotelpark, die Fußgängerzone oder die Berchtesgadener Alpen. Der 30.000 Quadratmeter große hoteleigene Park lädt zum Spazierengehen, Entspannen am Teich oder zum Sonnen auf den Liegestühlen ein. Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 115 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen, umfangreichem Aktivitäten-Programm sowie freiem Zutritt zum Wellnessbereich. Der Mindestaufenthalt beträgt drei Nächte.

Bleisure Travelling

Precise Houses ist eine frische und innovative Marke von städtischen 4-Sterne-Hotels, die stilvolles Design und ansprechenden Service zu einem erschwinglichen Preis für Geschäfts- und Städtereisende kombinieren.

Großstadtflair mit Kunst und Shopping

City- oder Kurzreisenden empfiehlt sich das Precise House Düsseldorf Airport.Es liegt in einer ruhigen Gegend der Stadt Ratingen, ganz in der Nähe des internationalen Flughafens Düsseldorf. Aufgrund seiner Lage, der komfortablen Einrichtung und des hervorragenden Service eignet sich dieses Hotel besonders für Bleisure-Traveller: Die Rheinmetropole ist bekannt für ihre Flaniermeile "Kö", Boutiquen und Shoppingmalls, renommierte Theater, Museen sowie für die Bauwerke von Gehry, Chipperfield und anderen namhaften Architekten. Das Hotel verfügt über 137 stilvoll eingerichtete Zimmer. Das Doppelzimmer ist ab sofort bis zum 30. September 2021 ab 90 Euro pro Nacht buchbar - inklusive Frühstück, Abendessen. Der Mindestaufenthalt beträgt zwei Nächte.

Die Eröffnungsangebote der Precise Hotels & Resorts sowie weitere attraktive Arrangements sind über die Webseite der Hotelgruppe unter www.precisehotels.com oder über die Reservierungszentrale unter der Rufnummer +49 (0) 800 201 201 1 ab sofort bis zum 30. September 2021 buchbar.

Informationen zu weiteren Hotels und Standorten sind ebenfalls auf der Website zu finden.

Für die Gäste nur das Beste

In allen Precise Hotels und Resorts haben die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gäste und Mitarbeiter allerhöchste Priorität. Dies ist für die renommierten Häuser im 4- und 5-Sterne-Bereich ohnehin eine Selbstverständlichkeit und wird in dieser herausfordernden Zeit mehr denn je umgesetzt. Zu den wichtigsten Hygiene- und Präventionsmaßnahmen zählen sterilisierte Zimmer, strenge Reinigungsmaßnahmen in allen öffentlichen Bereichen, soziale Distanzierung und strengste Hygienevorschriften in den Lebensmittel- und Getränkebereichen. Die weitläufigen Anlagen kommen der momentanen Situation daher sehr entgegen. Die Aktivitäten für Kinder, Erwachsene und Kurgäste wurden so überarbeitet, dass sie weitestgehend im Freien stattfinden können. Allen Gästen wird empfohlen sich regelmäßig über aktuelle und regionale Corona-Bestimmungen auf offiziellen Informationsseiten zu informieren. Vereinzelte Hotelangebote können aufgrund einer sich wandelnden oder der gegenwärtigen Corona-Lage vor Ort vorübergehend geschlossen oder zeitweise nur eingeschränkt nutzbar sein.

Über Precise Hotels & Resorts:

Gegründet wurden die Precise Hotels & Resorts 2005 von Ron Ben Haim. Seit 2021 agiert das Hotelunternehmen neben der Marke Precise Resorts auch mit den Marken Precise Houses und Precise Tales am Hotelmarkt. Zum Portfolio des Unternehmens gehören aktuell zehn Hotels & Resorts im 3-, 4- und 5-Sternebereich in drei Ländern. Zu den Precise Resorts gehören das Precise Resort Schwielowsee, das Precise Resort El Rompido, das Precise Resort Rügen, das Precise Resort Marina Wolfsbruch sowie das Precise Resort Hafendorf Rheinsberg. Zur exklusive Precise Tale Collection zählt das Precise Tale Seehof Davos, der Badische Hof in Baden-Baden (Radisson blue) sowie das Grand Hotel Bad Reichenhall Axelmannstein (Wyndham). Precise Houses ist eine frische und innovative Marke von städtischen 4-Sterne-Hotels, die stilvolles Design und ansprechenden Service zu einem erschwinglichen Preis kombinieren. Dazu gehören das AC Hotel und das Moxy Berlin Humboldthain Park (Mariott) sowie das Precise House Düsseldorf.

