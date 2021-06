Zweiter Spieltag des österreichischen Nationalteams – Spotter vor Ort

Rund 2.500 österreichische Fans in den Niederlanden erwartet

Wien (OTS) - Bereits gestern, am 16.06.2021, ist das österreichische Nationalteam in Amsterdam gelandet. Auch die szenekundigen Beamten der österreichischen Polizei (Spotter) sind bereits vor Ort und in enger Abstimmung mit den niederländischen Sicherheitsbehörden. In den Bereichen des Amsterdamer Flughafens, der Innenstadt und der Spielstätte werden Fankontakte aufgenommen, es werden rund 2.500 österreichische Fans erwartet.

Public-Viewing-Events in Österreich

Auch beim heutigen zweiten Gruppenspiel des österreichischen Nationalteams wird es bundesländerübergreifend zu mehreren Public-Viewing-Events kommen. Polizistinnen und Polizisten der jeweiligen Landespolizeidirektionen werden für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sorgen.

Hinweis für reisende Fans

Reisende Fans können sich im Bedarfsfall an das Bürgerservice des Außenministeriums wenden. Tel.: +43 (0) 501150-4411, Email: buergerservice@bmeia.gv.at

