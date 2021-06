100 Jahre Caritas in Österreich – Helfen seit 100 Jahren

Mit einem Festgottesdienst im Wiener Stephansdom sagt die Caritas heute DANKE. Für das gemeinsame Wirken, das Miteinander, das Nicht-Wegschauen, das Anpacken und Handeln.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Festgottesdienstes zu 100 Jahre Caritas im Wiener Stephansdom ging es heute vor allem darum, Danke zu sagen, sagte Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich: „Das 100-jährige Bestehen der Caritas stimmt mich zuallererst dankbar. Ich bin dankbar für die gemeinsam möglich gemachte Hilfe, das Miteinander, das Nicht-Wegschauen, das Anpacken und das konkrete Handeln – ob vor 100 Jahren in der großen Not nach dem Ersten Weltkrieg oder heute während der vermutlich größten Herausforderung in der Geschichte der Zweiten Republik.“

Nächstenliebe, Solidarität, Zusammenhalt. Aus dieser Wertehaltung heraus formierte sich die österreichische Caritas und ihre Verbände vor 100 Jahren, als es darum ging, die Armut der Bevölkerung nach den Weltkriegen zu lindern. Die Herausforderungen sind heute andere als damals, doch der Grundauftrag der Caritas ist bis heute derselbe: Not sehen und handeln. Caritas Generalsekretärin Anna Parr: „Als neue Generalsekretärin der Caritas Österreich habe ich in den letzten Monaten erlebt: In der Arbeit der Caritas – ganz gleich in welchem Bereich – geht es immer um das konkrete Tun, das gemeinsame Anpacken, die Solidarität. Wir sehen jeden Tag: Veränderung ist möglich. Solange wir nur alle zusammenhelfen. Deshalb können wir auch auf Basis der Erfahrung der vergangenen 100 Jahre einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft richten. Und das tun wir.“

Der Gottesdienst wurde von Caritas-Delegationen aus allen Diözesen mitgestaltet und gemeinsam mit Klient*innen, Freiwilligen, Mitarbeiter*innen und Unterstützer*innen gefeiert, im Stephansdom und via Livestream. Die Botschaft ist klar: Danke. „Die Caritas – das sind vor allem auch die zahlreichen Freiwilligen, Partner*innen, Mitarbeiter*innen, Spender*innen und Unterstützter*innen, die die Hilfe erst möglich machen. Dieser gemeinsame Einsatz ermöglicht den konkreten Unterschied für Menschen. Gerade auch in der aktuellen Krise wird deutlich, wie wichtig die Hilfe ist, die die Caritas leistet. Sie schenkt Hoffnung, gibt Perspektiven, rettet Leben“, betonten Landau und Parr.

In der Eröffnung und Begrüßung sagt Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn: „Ich bin froh und dankbar, dass wir in Österreich eine so lebendige, tatkräftige und vielseitig engagierte Caritas haben. Wie wichtig dieser Einsatz ist wird gerade auch jetzt in der Krise deutlich. Mit ihrem Dienst am Nächsten und der Sorge um notleidende Menschen erfüllt die Caritas einen Kernauftrag des Evangeliums. Ihr Auftrag muss es sein, Gesellschaft zum Positiven zu verändern – aber nicht auf Seite irgendeiner politischen Partei, sondern an der Seite der Armen. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem den unzähligen Ehrenamtlichen, für ihren unverzichtbaren Einsatz für Menschen, die unsere Unterstützung dringend brauchen, in Österreich und weltweit.“

Caritas-Bischof Benno Elbs strich in seiner Predigt beim Festgottesdienst die Bedeutung der Caritas für die Gesellschaft heraus: „Der Platz von Kirche und Caritas – das machen Papst Franziskus und auch Österreichs Bischöfe immer wieder deutlich – war und ist an der Seite der Armen. Und auch das Zweite Vatikanische Konzil ist in diesem Zusammenhang sehr klar, wenn darauf verwiesen wird, dass unsere Zukunft auf zwei Pfeilern ruhen muss: Auf Gerechtigkeit und Liebe. Die Caritas ist für mich Ausdruck dieser tief wurzelnden Überzeugung. Ich gratuliere von ganzem Herzen in dem Wissen, dass die Caritas Nächstenliebe und Solidarität lebt – auf der Höhe der Zeit und auf der Höhe des Evangeliums. Sie ist in den vergangenen 100 Jahren zu einem unverzichtbaren Teil der Zivilgesellschaft geworden. Eine Stimme, die für Zusammenhalt und Zuversicht, für Empathie und Nächstenliebe steht – für Werte also, die uns gerade auch in dieser Zeit Mut und Hoffnung machen. In diesem Sinn geht es heute vielleicht weniger darum, die Vergangenheit einer Hilfsorganisation zu feiern, als vielmehr darum, mit der Caritas gemeinsam Zukunft für möglichst alle Menschen positiv zu gestalten.“

Die Caritas hat sich in ganz Österreich und darüber hinaus weltweit bis heute zu einem dichten Netz sozialer Hilfstätigkeit entwickelt. Sie bietet Unterstützung, Beratung und Hilfe in rund 1.600 Einrichtungen österreichweit, welche unter anderem den Bereich Pflege und Menschen mit Behinderung, 56 Sozialberatungsstellen und 55 Familienberatungsstellen, 23 Suchtberatungsstellen, 53 Wohnungsloseneinrichtungen und 9 Mutter-Kind-Häuser umfassen. Zudem ist die Caritas Österreichs größte, zivilgesellschaftliche Auslandshilfeorganisation mit mehr als 500 Projekten in Afrika, Asien, Lateinamerika und den ärmsten Ländern Europas. Sie engagiert sich im Kampf für eine Zukunft ohne Hunger, in Projekten für Kinder und Jugendliche sowie in der Humanitären Hilfe und in Katastrophenfällen. Die Caritas Österreich ist außerdem Teil der Caritas Europa, ein Netzwerk von 49 nationalen Caritasorganisationen, und der Caritas Internationalis, der weltweit tätigen internationalen Caritas-Konföderation mit mehr als 160 Mitgliedsorganisationen auf allen Kontinenten mit rechtlichem Hauptsitz im Vatikan.

Abschließend richtete Caritas Präsident Michael Landau einen Blick in die Zukunft: „Keine Frage, wir gehen durch fordernde Zeiten: Gesundheitskrise, soziale Krise, Klimakrise. Doch die Erfahrung der vergangenen 100 Jahre zeigt: Unser Tun und Lassen macht einen Unterschied. Wir haben schon viele Krisen und Katastrophen mit Zuversicht gemeistert. Und wir können gestärkt aus Krisen hervorgehen. Als Hilfsorganisation. Als Gesellschaft. Gemeinsam. Das gilt für die Zeit, in der wir gegründet wurden. Es gilt bis heute.“

Die Caritas dankt der Erste Bank und Sparkasse sowie dem Wiener Städtischen Versicherungsverein für die Unterstützung der Jubiläumskampagne.



