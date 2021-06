Buddhist Action Week 2021 schafft äußere und innere Reinheit

21.6. - 28.6.: Österreichweite Buddhistische Aktionswoche für heilsamen Wandel in uns und der Gesellschaft

Wien (OTS) - Auf Initiative der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft findet in Kooperation mit der Europäischen Buddhistischen Union vom 21. bis 28. Juni 2021 österreichweit die diesjährige Buddhist Action Week (BAW) statt.

Diese ursprünglich aus Großbritannien stammende Idee eines „Festivals der buddhistischen sozialen Aktion“ lässt buddhistische Gruppen und Einzelpersonen aktiv werden, um einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl zu erbringen.

Ziel der BAW ist es, Buddhisten und Buddhistinnen zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen, die der Umwelt, anderen Menschen, unseren lokalen Gemeinschaften oder der Gesellschaft zugutekommen.

Das Motto der diesjährigen Veranstaltungsreihe lautet „Outer Purity & Inner Purity“. Zu diesem Themenfeld wurden ÖBR-Gruppen und BuddhistInnen eingeladen, ihre Inspirationen zu teilen, DialogpartnerInnen zusammenzubringen und so die Lehre und Ideen des Buddha in die Gesellschaft zu tragen.

Dies geschieht in vielfältiger Form durch Meditationen und Vorträge, Diskussionsabende, Geh-Meditationen, Wandern in der Natur u.v.m..



Einige Highlights der BAW 2021

Mo., 21.6., 19.00 Uhr: ÖBR-Präsident Gerhard Weissgrab eröffnet die Woche mit dem Online-Vortrag „Buddhist Action beginnt immer bei uns selbst“

Mi., 23. Juni, 18.00 - 20.00 Uhr, Wien, Stadtpark

Mindful City Walk: Miteinander. Achtsam. Gehen

Geh-Meditation mit Generalsekretär Heinz Vettermann: Auch in der Innenstadt durch achtsames Gehen im Hier und Jetzt sein und die wechselseitige Verbundenheit spüren. Gastgeber: ÖBR Generalsekretär Heinz Vettermann

Treffpunkt: U4 Station Stadtpark (Ausgang Johannesgasse)

Info: 01/512 37 19; office @ buddhismus-austria.at

Fr., 25. Juni, 14.00 - 18.00 Uhr, Wien, Prater

Wiener Prater Ent-Plastifizierung

Wir meditieren, bewegen und verbinden uns mit Mutter Erde. Gehen gemeinsam durch die Hauptallee und die Laubwälder. Befreien die Erde von Plastik und Müll. Danach kommen wir zusammen und teilen unsere Erfahrungen miteinander.

Gastgeber: ÖBR, Martin Schaurhofer & Impulsgeber: Sebastian Rafael Valbuena-Lenger, Tiefenökologe und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Treffpunkt: Strassenbahnlinie 1 - Endstelle Prater Hauptallee, 1020 Wien, Info: 01/512 37 19; office @ buddhismus-austria.at

28.6., 19.00 Uhr, Online-Vortrag mit Ron Eichhorn, Präsident der Europäischen Buddhistischen Union„Purification creates beauty"

Das gesamte Programm ist abrufbar unter: http://www.oebr.at/angebotprogramm/buddhist-action-week-2021/

ÖBR Präsident Gerhard Weissgrab meint: „Unseren verblendeten Geist reinigen, ist eine Hauptaufgabe auf dem buddhistischen Weg. „Inner Purity & Outer Purity“, das Motto dieser Woche zielt genau darauf ab. Je besser wir unseren Geist aus den Verstrickungen in falsche Ansichten befreien können, umso reinigender können wir ins Außen wirken. Das Innen und das Außen stehen in untrennbarer Wechselwirkung!“

