Nach dem Match ist vor dem „Formel 1 Motorhome“ im ORF

Nachtsession am 20. Juni zum GP von Frankreich um 22.40 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Fußball-EM muss sogar das ORF-„Formel 1 Motorhome“ weichen. Kein Problem für Ernst Hausleitner und Alexander Wurz und so legen die beiden am Sonntag, dem 20. Juni 2021, um 22.40 Uhr live in ORF 1 für die Nachbetrachtung des GP von Frankreich eine Nachtsession ein. Unterstützung bekommen sie dabei von Bianca Steiner, die nebstbei auch die via Instagram auf @orfmotorhome gestellten Fragen und Kommentare der Formel-1-Fans einfließen lässt.

Das neue Magazin „Formel 1 Motorhome“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und als Video-on-Demand bereitgestellt.

