FPÖ-Teufel: Bargeld erhalten - Strom sparen!

Weitere Einschränkungen des Zahlungsverkehrs kommen nicht in Frage

St. Pölten (OTS) - „Die Abschaffung des Bargeldes, beziehungsweise die Einschränkung des Zahlungsverkehrs auf 10.000 Euro ist demokratiepolitisch bedenklich und schränkt die persönliche Freiheit des Einzelnen massiv ein“, lehnt der freiheitliche Wirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich, diesbezügliche Forderungen der Grünen vehement ab.

Abgesehen davon habe die Verlagerung des Zahlungsverkehrs vom Bargeld, hin zu elektronischen Bezahlvarianten, nicht unerheblichen Einfluss auf den Stromverbrauch. „Jede einzelne digitale Buchungszeile verursacht einen höheren Stromverbrauch und damit auch einen CO2 Ausstoß“, warnte Teufel. Schon heute würden täglich Milliarden an Finanztransaktionen über die Server in aller Welt laufen. „Mit der kompletten Bargeldabschaffung würde dieser Strombedarf noch deutlich erhöht werden. Bevor wir also über die Grüne Idee der massiven Einschränkung des Zahlungsverkehrs mit Bargeld sprechen, sollten uns die Damen und Herren Umweltschützer erst einmal erklären, wo sie den Strom dafür hernehmen wollen. Denn bekanntlich sind die Grünen ja auch gegen jede Form von neuen Kraftwerken“, so Teufel.

Wie weit der Irrweg digitalen Geldes gehen könne, wurden wir derzeit deutlich an der Kryptowährung Bitcoin sehen, die bis 2024 alleine in China mehr Strom verbrauchen werde als ganz Italien oder Tschechien. „Auch wenn der herkömmliche Zahlungsverkehr weit weniger Strom verbraucht, so sollten uns diese Auswüchse dennoch eine Warnung für die Zukunft sei“, betonte Teufel, der ankündigte, dass die FPÖ bei der kommenden Landtagssitzung selbstverständlich gegen diese Schnapsidee stimmen werde. Und das nicht nur, weil der Elektro-Euro viel Strom verbraucht, sondern auch um den Niederösterreichern ihre persönliche Freiheit zu erhalten.

