21. Bezirk: Klassik und Swing mit Instrumentalsolisten

Wien (OTS/RK) - Die Mitglieder der Kammermusik-Formation „Wiener Instrumentalsolisten“ gehören namhaften Orchestern an. Diese meisterlichen Interpreten von Werken der Klassik widmen sich ebenso gerne der Pflege beschwingter Rhythmen. Am Montag, 28. Juni, ist es wieder soweit: Im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) bringen die ausgezeichneten Musiker das liebevoll arrangierte Programm „Classic Meets Swing“ zu Gehör. Die Konzerte beginnen um 18.00 Uhr sowie um 19.30 Uhr. Mitwirkende: Christian Löw (Trompete), Wolfgang Strasser (Posaune), Heinrich Werkl (Kontrabass), Karl Eichinger (Klavier), Gottfried Schnürl (Schlagwerk) und Rudolf Gindlhumer (Flöte). Kartenpreis: 21 Euro. Corona-Regeln müssen vom Publikum eingehalten werden. Informationen und Anmeldungen zu den Konzerten: Telefon 0699/111 62 984. Kontaktaufnahme mit dem Ensemble per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Allgemeine Informationen:

Wiener Instrumentalsolisten: www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

