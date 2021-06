Grüne Wien/Otero fordert 100% tierische Bio-Lebensmittel in den Einrichtungen der Stadt Wien

Wien (OTS) - Huem Otero, Sprecherin für Umwelt und Ernährung der Grünen Wien, fordert eine 100 Prozent Bio-Quote bei tierischen Produkten in allen Einrichtungen der Stadt Wien. „Jede Initiative zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist begrüßenswert, aber gerade tierische Produkte haben den höchsten CO2-Fußabdruck, hier kann man keine Kompromisse eingehen. Wenn es der Stadtregierung mit dem Klimaschutz Ernst ist, dann muss sie in ihrem eigenen Bereich auf ausschließlich biologische Tierprodukte umstellen“, so Otero. Das heißt, dass alle Einrichtungen der Stadt Wien, wie etwa Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime zu 100 Prozent mit biologischen Tierprodukten versorgt werden müssen.



„Man darf sich nicht darauf ausreden, eigene „Tierwohlkriterien“ einzuführen, denn diese gibt es bereits. Echt Bio heißt, dass die Tiere auch mit Biofutter ernährt wurden. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und wird bei Tierwohlkriterien nicht berücksichtigt“, so Otero.

„Es muss jetzt rasch gehandelt werden und allen Kindern, alten und kranken Menschen in Wien die Möglichkeit gegeben werden, Bio-Lebensmittel zu essen“, so Otero abschließend.



