NEOS Floridsdorf: Nach 5 Jahren endlich Livestream der BV-Sitzung

Judith Lederer: „ÖVP hat fünf Jahre gebraucht, um die Notwendigkeit zu erkennen“

Wien (OTS) - Künftig werden die Bezirksvertretungssitzungen in Floridsdorf per Livestream übertragen, sodass die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer die Bezirkspolitik bequem von der Couch aus verfolgen können. Das wurde gestern einstimmig in der Bezirksvertretungssitzung beschlossen. Die Entscheidung ist lange überfällig, immerhin haben NEOS Floridsdorf bereits 2016 einen ebensolchen Livestream beantragt, der damals von der ÖVP jedoch abgelehnt wurde. „Wir freuen uns, dass der Livestream nun doch endlich kommt. Für manche Fraktionen braucht es anscheinend eine Pandemie, um zu erkennen wie wichtig es ist, endlich im digitalen Zeitalter anzukommen“, so Judith Lederer, NEOS Bezirksrätin in Floridsdorf, für die der Antrag viel zu spät umgesetzt wurde.

Rückfragen & Kontakt:

Neos – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 8491544

Barbara.Sirucek @ neos.eu