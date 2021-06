FPÖ – Kainz: Truppenübungsplatz Allentsteig als dritte Sicherheitsinsel Niederösterreich wäre von enormer Wichtigkeit!

Schwarz-grüne Regierung lässt Region Waldviertel im Stich – Kainz richtet Appell an die Verteidigungsministerin

Wien (OTS) - „Mit den beiden niederösterreichischen Sicherheitsinsel-Standorten, der Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing und dem Fliegerhorst Brumowsky in Langenlebarn, kann die Region Waldviertel im Krisen- und Katastrophenfall nicht ausreichend versorgt werden, daher ist eine Strukturierung des Truppenübungsplatzes Allentsteig als dritte Sicherheitsinsel Niederösterreich von enormer Wichtigkeit. Nur so kann im Krisen- und Katastrophenfall das gesamte Waldviertel wirklich versorgt werden“, sagte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Alois Kainz in seinem Debattenbeitrag.

„Der Truppenübungsplatz Allentsteig verfügt bereits über eine eigene Tankanlage, eine eigene Wasserversorgung, eine Notstromanlage und ausreichend Lagerkapazitäten für die Bevorratung von Versorgungsgütern. Durch die Wiedereinführung der Truppenküche und durch die Sicherstellung der eigenen Wärmeversorgung würde der Standort in Allentsteig auch alle fehlenden Anforderungen an eine Sicherheitsinsel erfüllen. Eine Sicherheitsinsel wäre für die Region Waldviertel insbesondere auch im Falle eines Blackouts sehr wichtig. So gebe es dann nämlich eine Notstromversorgung und auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Medikamenten sowie die ärztliche Versorgung für die Bevölkerung könnte damit gewährleistet werden“, erklärte Kainz.

„Im Landesverteidigungsausschuss wurde unser diesbezüglicher Entschließungsantrag nur von der SPÖ und den NEOS mitunterstützt. Mit diesem Vorgehen lässt die schwarz-grüne Regierung die Region Waldviertel wieder einmal im Stich. Stattdessen wurde ein Allparteienantrag betreffend ‚Autarkie der Kasernen‘ beschlossen. Diesem stimme ich natürlich ebenfalls zu, denn autarke Kasernen sind für unser Bundesheer und für den Staat Österreich generell von Wichtigkeit“, betonte Kainz und weiter: „Diese Regierung soll nun aber den Österreichern nicht vorgaukeln, dass sie im Krisenfall durch eine autarke Kaserne versorgt werden - autarke Kasernen gewährleisten die Sicherstellung und den Erhalt der eigenen militärischen Handlungsfähigkeit im Krisen- und Katastrophenfall.“

„Eine Autarkie der Kasernen ist zweifellos wichtig und sollte eigentlich selbstverständlich sein, dennoch handelt es sich hier um ganz was anderes als eine Sicherheitsinsel! Die Versorgung externer Personen ist hier gar nicht vorgesehen“, so Kainz, der an Verteidigungsministerin Tanner einen Appell richtete: „Für die Region Waldviertel ist die Ernennung des Truppenübungsplatzes Allentsteig als dritte Sicherheitsinsel Niederösterreichs wirklich überaus wichtig, denn nur so kann das Waldviertel im Krisen- und Katastrophenfall ausreichend unterstützt und geschützt werden! Ich hoffe daher, dass Sie im Rahmen weiterer Sicherheitsinsel-Ausbauten künftig auch an den Truppenübungsplatz Allentsteig und das Waldviertel denken.“

