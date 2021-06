Fünf Jahre MTEL Austria: Neue Tarife und starkes Versprechen in die Zukunft

Wien (OTS) - Zum Jubiläum bietet MTEL Austria neue und einfache Mobilfunktarife mit Roam-Like-Home in der EU sowie Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina. Relaunch der Marke mit neuem Außenauftritt „Schöne neue Welt – deine Welt“ und Herz als Kernelement. MTEL Austria mit starkem Versprechen in die Zukunft: „Wir sind gekommen um zu bleiben“. Bildmaterial Geschäftsführer: https://we.tl/t-oTHWGZLzDR (Rechte: MTEL/Redtenbacher), Bildmaterial Kampagne: https://we.tl/t-tJgBOs33a6 (Rechte: MTEL)



MTEL Austria agiert seit 2016 am österreichischen Mobilfunkmarkt und präsentiert zum fünfjährigen Jubiläum neue Mobilfunktarife mit Herz sowie einen Relaunch der Marke. Die beiden MTEL Geschäftsführer Bojan Obradovic und Stefan Bozic sind sich einig: "MTEL Austria gibt mit dem Relaunch der Marke ein starkes Versprechen in die Zukunft ab! Wir sind vor fünf Jahren mit dem festen Willen Menschen aus unserer Heimat miteinander zu verbinden nach Österreich gekommen. Nun gehen wir den nächsten Schritt und bieten allen Menschen in Österreich ein einfaches und auf den ersten Blick verständliches Mobilfunkangebot mit fairen Preisen an, vergessen dabei aber auch nicht unsere Herkunft."



Neue Tarife mit bis zu 88 Gigabyte Datenvolumen

Ab sofort sind die Mobilfunktarife MTEL START, MTEL SMART, MTEL PRO und MTEL PREMIUM mit bis zu 88 Gigabyte und Roam-Like-Home (EU, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina) sowie unlimitierten Minuten und SMS in und nach Österreich sowie Serbien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro verfügbar. Es gilt in allen Tarifen die MTEL-Zone*. Die Tarife können zum Start der Kampagne ohne Aktivierungskosten ab 19 Euro angemeldet werden und sind mit oder ohne Endgerät erhältlich. Smartphones können ohne Anzahlung ab 10 Euro monatlich zum Vertrag gebucht werden. Für alle die bereits ein Smartphone besitzen, gibt es bei einer Bindung von 24 Monaten 6 Euro Rabatt pro Monat. Der Einstieg in die Welt von MTEL Austria ist somit bereits ab 13 Euro (MTEL START ohne Smartphone) möglich, Vielsurfer freuen sich auf bis zu 88 GB Datenvolumen im Monat.

TV via App und 11 GB Surfbonus als Jubiläumsgeschenk

Als besonderes Jubiläumsgeschenk erhalten alle neuen Vertragskunden drei Monate MTEL TV GO (danach 5,99 Euro pro Monat) und einen 11 GB Surfbonus geschenkt. Das TV-Produkt MTEL TV GO bietet neben österreichischen Sendern auch Balkan-TV und exklusive Sender der BKS-Welt am Smartphone, Smart-TV, Tablet und Stick via App.



MTEL Austria, als Mitglied der Telekom Serbien Gruppe, richtet sich gezielt an Menschen, die in Österreich leben und arbeiten und aus Serbien, Montenegro oder Bosnien und Herzegowina stammen, und auch an all diejenigen, die mit diesen Ländern oft kommunizieren oder sich privat oder geschäftlich dort oft aufhalten. Einzigartig am österreichischen Mobilfunkmarkt ist, dass Roam-Like-Home, die Nutzung von mobilem Internet im Ausland, nicht nur in der EU, sondern auch in der MTEL-Zone* in Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina gültig ist sowie die Freieinheiten bei Telefonie und SMS auch in diesen Ländern genutzt werden können.

Mit starken Verbindungen in Europa: Unser starkes Versprechen in die Zukunft

Das Herzstück der Relauch-Kampagne "Schöne neue Welt – deine Welt" stellt ein Herz dar und dieses ist ab sofort neuer und fester Bestandteil der Marke MTEL Austria. Auf der neuen Webseite werden unter www.mtel.at alle Angebote noch einfacher dargestellt und alle Tarife sind bis auf Widerruf ohne Aktivierungskosten anmeldbar. Neben dem weiteren Ausbau der Shop-Landschaft (derzeit sieben Shops in den größten Bundeshauptstädten) wird MTEL Austria Fokus auf ein erweitertes Serviceangebot in den eigenen Shops sowie auf die weiterhin einfache und leicht verständliche Tariflandschaft setzen.



"Unsere Kundinnen und Kunden berichten oft, dass viele Mobilfunkangebote am Markt zu komplex sind und nicht auf den ersten Blick verstanden werden. Wir arbeiten mit einem Baukasten, der einfacher nicht sein könnte. Ich kann versprechen: Wir sind gekommen um zu bleiben und werden am heiß umkämpften Mobilfunkmarkt bestehen und mit Fairness, Qualität und passgenauen Angeboten punkten," schließt Bojan Obradovic, Geschäftsführer MTEL, ab.



*MTEL Zone: m:tel BiH, mts Serbien, m:tel Montenegro

Jährliche Servicepauschale: 12 Euro

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Dalibor Davidovic

E-Mail: dalibor.davidovic @ mtel.at