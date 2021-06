NEOS-Antrag sichert günstige Medikamente weiterhin ab

Gerald Loacker: „Erstattung für Biosimiliars wird verlängert und damit niedrige Kosten gesichert.

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, dass der Druck von NEOS gewirkt hat, dass die Medikamenten-Art Bisomiliars (nachgebaute Medikamente mit selber Wirkung, aber andere Zusammenstellung) weiterhin günstig bleiben: „Mit Ende des Jahres würde die Unterscheidung zwischen Biosimilars und Generika im Erstattungskodex wegfallen – dadurch kämen Biosimilars weitgehend aus dem Markt, was höhere Ausgaben für die Sozialversicherung bedeuten würde und ein Nachteil für Patienten wäre. Es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt ein Einsehen hat, und entsprechende Beschlüsse im Nationalrat fassen will.“ Ein darauf zielender Antrag der NEOS war erst letzte Woche im Ausschuss vertagt worden.



Bisherige Anfragebeantwortungen verwiesen lediglich auf Verhandlungen zur Verlängerung der Regel, im Gesundheitsausschuss vergangene Woche wünschte sich der Sprecher der Grünen eine Ausgestaltung, die eine Versorgungssicherheit für das Gesundheitswesen und Planungssicherheit für Pharmafirmen sicherstellen würde – was einem Wegfall der Frist gleichkommt. Nun hat die Regierung sich durchgerungen und will heute mit einem kurzfristig eingebrachten Antrag die bestehende Regel für zumindest zwei weitere Jahre verlängern. NEOS begrüßen diesen Schritt in die richtige Richtung: „Letzte Woche wurde der Antrag noch vertagt, doch die Regierung scheint Vernunft angenommen zu haben. Die Unterscheidung zwischen Generika und Biosimilars im Erstattungskodex ist für die Versicherung, die Patienten und die Pharmaindustrie wichtig. Die Verlängerung ist ein guter Anfang, langfristig muss diese Regel aber unbefristet im Gesetz verankert werden.“

