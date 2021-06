Praterbühne-„Kabarett unter Sternen“ in ORF III: Dreimal „Tafelrunde-Open-Air“ mit Gastgeber Gerald Fleischhacker

Am 24. Juni, 28. Juli und 25. August um ca. 21.50 Uhr

Wien (OTS) - Im ORF-Kultursommer 2021 (Details unter presse.ORF.at) darf auch das Kabarett nicht fehlen: So sorgen in ORF III Kultur und Information heuer erstmals drei Ausgaben der Veranstaltungsreihe „Kabarett unter Sternen“ von Viktor Gernots Praterbühne für beste Unterhaltung made in Austria. „Die Tafelrunde“ rund um Host Gerald Fleischhacker feiert dabei ihre Freiluft-Premiere – in ORF III zu sehen am 24. Juni, 28. Juli und 25. August, jeweils mittwochs um ca. 21.50 Uhr. Zu Gast sind einige der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes, um in gewohnter Manier die brisantesten und skurrilsten Themen des Monats humorvoll Revue passieren zu lassen. So darf sich das Publikum in der sommerlichen Open-Air-Kulisse und vor den heimischen Fernsehgeräten auf Auftritte von Hausherr Viktor Gernot, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Lydia Prenner-Kasper, Günther Lainer, Klaus Eckel, Angelika Niedetzky, Florian Scheuba, Gernot Kulis, Omar Sarsam, Kernölamazonen und Stefan Haider freuen. Nicht fehlen darf natürlich auch die „Tafelrunde“-Band rund um Rainer Keplinger, Mike Wagner und Saša Nikolić, die nicht nur im ORF RadioKulturhaus, sondern auch beim Freiluft-Special für die musikalische Begleitung sorgen.

Host Gerald Fleischhacker: „Früher gab es noch ein Sommerloch. Aber bei den vielen politischen Steilvorlagen, die wir von allen Seiten bekommen, können wir es uns gar nicht leisten, auf Urlaub zu fahren. Irgendjemand muss sie ja satirisch bewerten – und das machen wir liebend gerne auf Viktor Gernots Praterbühne.“

Tickets für die TV-Aufzeichnungen sind unter

https://praterbuehne.wien-ticket.at und an der Abendkassa erhältlich.

Als besonderes Highlight für die in der Praterbühne anwesenden Gäste sorgen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der Kleinkunstszene, die im Rahmen des Förderprogramms „Trampolin“ von der IG Kabarett ausgesucht wurden, für das Warm-up. Außerdem erwarten das Publikum im Prater „Bonustracks“ der Tafelritterinnen und Tafelritter, die im Rahmen der TV-Ausstrahlung nicht zu sehen sein werden.

