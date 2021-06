Studie: Pandemie macht Österreicher beim Online-Shoppen wählerisch

Wien (OTS) -

55% machen Online-Einkauf von Auswahl und Sicherheit beim Bezahlen abhängig

65% wollen wie früher im stationären Handel einkaufen – oder tun das bereits

18% wollen keine Covid-Impfung

Die Covid-Pandemie hat sowohl den stationären als auch den digitalen Handel im Internet nachhaltig verändert. Generell sind die Österreicher beim Online-Shopping zwar interessierter, aber auch vorsichtiger geworden: In einer aktuellen Studie, beauftragt von der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe(1), gaben 55% der Österreicher an, einen Einkauf im Onlineshop vom Angebot ihrer bevorzugten Bezahlmethode abhängig zu machen. Wird diese nicht angeboten, brechen die meisten den Kauf ab und kehren nicht wieder zu diesem Shop zurück. Auch das Thema Sicherheit spielt dabei eine Rolle: Gleich 36% stimmen der Behauptung zu, dass man beim Bezahlen im Internet prinzipiell immer ein Sicherheitsrisiko in Kauf nimmt – und viele hält genau diese Wahrnehmung vom Einkauf ab.

Im stationären Handel werden die Erfahrungen mit Take away, Pick-up und Online-Handel wohl keine großflächige Veränderung im Einkaufsverhalten bringen: 65% der befragten Österreicher gaben an, nun so wie früher einkaufen zu wollen. Parallel dazu planen lediglich 4%, künftig prinzipiell nur mehr im Internet zu shoppen. Im internationalen Vergleich liegt Österreich bei diesem Thema weit hinten: Immerhin 15% der US-Amerikaner gaben nämlich an, nicht mehr in Geschäftslokalen einkaufen zu wollen, ebenso wie 11% der Briten und 7% der Italiener.

Udo Müller, CEO von paysafecard, sieht einen klaren Zusammenhang: „Je größer die Auswahl an Zahlungsmethoden, desto eher kann ein Online-Shop kritische Kunden binden. Zahlung ist ein Bequemlichkeits- und zugleich ein Sicherheitsthema, das den Menschen offensichtlich am Herzen liegt. Unser eCash-Lösungen paysafecard und Paysafecash decken genau dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Vertrautheit ab, denn sie bieten als bargeldbasierte Methoden exakt jene Vorteile, die für Konsumenten bei digitalen Transaktionen kaufentscheidend sind.“

Interessantes Detail am Rande: Nur 7% der Österreicher wollen einen Einkauf im stationären Handel von ihrem Impfstatus abhängig machen. Und gleich 18% geben an, überhaupt keine Impfung zu wünschen – international ein vergleichsweise hoher Wert (Großbritannien 6%, Kanada 9%, Deutschland 14%).

(1) Studie „Lost in Transaction“ im Auftrag von Paysafe, April 2021, befragt wurden 8.111 Personen ab 18 Jahren in 8 Ländern, davon 1.019 in Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Sanna Raza, Corporate Communications Manager, DACH | sanna.raza @ paysafe.com

+43 676 765 7202



Robert Bauer, accelent communications gmbH | presse @ paysafecard.com

+43 1 227 60 40-60