„Weiter mit Bildung“: Neben den zahlreichen Online-Angeboten der AK OÖ gibt es jetzt wieder Bildungsberatungen in Präsenzform

Ab sofort können sich unsere Mitglieder auch wieder in Präsenzform beraten lassen, in Linz und in allen unseren Bezirksstellen. Starke Nachfrage im Bereich der Bildungs- und Laufbahnberatung gibt es zudem auch für die AK-Potenzialanalyse mit Test, Auswertung und anschließendem Beratungsgespräch mit einem Ergebnis-Handout – als One-Stop-Shop an einem Halbtag AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer

Bildung, Neuorientierung und berufliches Weiterkommen sind für Arbeitnehmer/-innen angesichts der ständigen Veränderungen am Arbeitsmarkt topaktuelle Themen. Viele müssen oder wollen sich beruflich umorientieren, andere wollen ihre Chancen in ihrem Arbeitsbereich verbessern, das eigene Wissen erweitern, sich weiterbilden oder Bildungsabschlüsse nachholen. Aufgrund der Corona-Öffnungsschritte bietet die Arbeiterkammer OÖ neben ihrem monatlichen Online-Beratungsabend „Weiter mit Bildung“ jetzt sämtliche Bildungsberatungsformate auch wieder in Präsenzform an.

Der nächste Termin für den Online-Beratungsabend „Weiter mit Bildung“ ist bereits am Donnerstag, 24. Juni 2021, von 17 bis 21 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter ooe.arbeiterkammer.at/weitermitbildung. Es werden Bildungs- und Laufbahn-Tipps sowohl als Videoberatung als auch als Textchat angeboten. Jeder und jede kann sich also so beraten lassen, wie er/sie es gerne möchte.

„ Ab sofort können sich unsere Mitglieder auch wieder in Präsenzform beraten lassen, in Linz und in allen unseren Bezirksstellen. Starke Nachfrage im Bereich der Bildungs- und Laufbahnberatung gibt es zudem auch für die AK-Potenzialanalyse mit Test, Auswertung und anschließendem Beratungsgespräch mit einem Ergebnis-Handout – als One-Stop-Shop an einem Halbtag “, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer. Berufliche Neuorientierungsprozesse unterstützt die AKOÖ zusätzlich mit dem Format „Kompetenz+ Beratung“, bestehend aus zwei Stärken-Workshops mit anschließendem Einzelcoaching.

Terminbuchungen für alle Angebote unter Telefon: 050 / 6906-1601. Alle Infos in Sachen Bildung finden Sie unter: www.ooe.arbeiterkammer.at/bildung





