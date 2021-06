FPÖ – Udo Landbauer soll nach Absprache des Parteipräsidiums neuer stellvertretender FPÖ-Obmann werden

Wien (OTS) - Am 19. Juni 2021 findet der außerordentliche Bundesparteitag der Freiheitlichen in Wiener Neustadt statt. Wenn der designierte Bundesparteiobmann Herbert Kickl an die Spitze der FPÖ gewählt wird, ist seine Position als Bundesparteiobmann-Stellvertreter vakant und von den Delegierten ein Nachfolger zu wählen.

Der amtsführende Bundesparteiobmann Harald Stefan und Herbert Kickl haben in Abstimmung und mit Zustimmung der Mitglieder des Bundesparteipräsidiums den niederösterreichischen Landesparteiobmann und Klubobmann Udo Landbauer für diese Position vorgeschlagen.

„Udo Landbauer ist als Mittdreißiger auch ein Signal für einen weiteren Schritt in Richtung Generationswechsel. Er steht für seine Überzeugungen ein – und das seit rund 20 Jahren. Denn so lange ist er bereits politisch aktiv. An der Spitze der Freiheitlichen Partei in Niederösterreich beweist er nicht nur tagtäglich seine Führungsqualitäten, sondern auch Teamfähigkeit. Als Bundesparteiobmann-Stellvertreter wäre Udo Landbauer eine echte Bereicherung“, sagt Harald Stefan.

„Ich kenne Udo Landbauer schon sehr lange, er ist ja auch mein Landesparteiobmann. Er hat das Herz am rechten Fleck. Freiheit, Heimat, Gerechtigkeit und Sicherheit in all ihren Facetten sind Werte, für die er nicht erst seit gestern, sondern sehr lange, ehrlich und konsequent eintritt. Er wäre eine ausgezeichnete Wahl als Bundesparteiobmann-Stellvertreter“, betont Herbert Kickl.

Die FPÖ hat sechs Bundesparteiobmann-Stellvertreter: Neben Harald Stefan und Herbert Kickl sind das aktuell Gernot Darmann, Manfred Haimbuchner, Mario Kunasek und Marlene Svazek.

