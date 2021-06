#RepresentationMatters – Gehörlose Menschen müssen in der UN vertreten sein

COSP Side Event: Licht für die Welt und der Weltverband der Gehörlosen fordern gemeinsam mit der österreichischen Vertretung mehr Rechte für gehörlose Menschen

Nichts über uns – ohne uns. Dieses Motto der Behindertenrechtsbewegung ist die Grundlage für unsere Forderung: Menschen mit Behinderungen, in diesem Fall gehörlose Menschen, müssen am Tisch vertreten sein, wenn ihre Angelegenheiten verhandelt werden Rupert Roniger, internationaler Geschäftsführer Licht für die Welt

Wien (OTS) - „ Nichts über uns – ohne uns. Dieses Motto der Behindertenrechtsbewegung ist die Grundlage für unsere Forderung: Menschen mit Behinderungen, in diesem Fall gehörlose Menschen, müssen am Tisch vertreten sein, wenn ihre Angelegenheiten verhandelt werden “, appelliert Rupert Roniger, internationaler Geschäftsführer von Licht für die Welt. Im UN-Komitee für die Rechte von Menschen mit Behinderungen gibt es derzeit kein gehörloses Mitglied. Mit dem Side Event „Representation matters“ will Licht für die Welt auf diesen Missstand aufmerksam machen. „Österreich setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen in den für sie relevanten Gremien repräsentiert sind“, sagt Botschafter Marschik, Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen. Die Fachdiskussion fand gestern im Rahmen der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Behindertenkonvention (COSP) statt. Gemeinsam mit der österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York und dem Weltverband der Gehörlosen hatte Licht für die Welt zum inhaltlichen Austausch geladen.

Poetische Forderung aus Nigeria

Bernice Oyeleke, die Gewinnerin des internationalen Her Abilites Awards, hat bei dem Side Event auf poetische Weise die Inklusion von gehörlosen Menschen gefordert. „With eyes that hear and hands that speak, we have been excluded for a long while“ beklagt die Künstlerin gemeinsam mit zwei ihrer SchülerInnen in einem eigens für die COSP geschriebenen Gedicht. „And with all hands on deck, we stand united for inclusion together, till the exclusion is completely gone into extinction”, appellieren die jungen AktivitstInnen. Sie haben das Gedicht in nigerianischer Gebärdensprache vortragen. Bernice Oyeleke ist ausgewiesene Aktivistin für die Rechte von gehörlosen Menschen in Nigeria. Oyeleke hat die NGO „Luminos Deaf Scholastic Initiative“ (LUDESI) gegründet. Die Initiative begeistert gehörlose Studierende für Literatur.

Licht für die Welt aktiv für gehörlose Kinder und Erwachsene

Weltweit gibt es 70 Millionen gehörlose Menschen. Licht für die Welt ermöglicht gehörlosen Kindern den Besuch von inklusiven Schulen, bietet Ausbildung, Einkommensmöglichkeiten für gehörlose Jugendliche und Erwachsene in sechs afrikanischen Ländern. Im Südsudan und in Papua Neu Guinea unterstützt Licht für die Welt das Etablieren nationaler Gebärdensprachen. Gemeinsam mit den Gehörlosenverbänden in den Partnerländern setzt Licht für die Welt sich für die Rechte von gehörlosen BürgerInnen ein.

Hintergrund

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist für die Behindertenrechtsbewegung ein wichtiges multilaterales Gremium. Es überwacht auf UN-Ebene die nationale Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention.

Das Komitee hat 18 Mitglieder. Alle zwei Jahre wird die Hälfte der Mitglieder für vier Jahre gewählt. Derzeit gibt es kein gehörloses Mitglied. Die nächsten Wahlen finden 2022 statt. In der 15-jährigen Geschichte des Komitees gab es bisher nur ein gehörloses Mitglied.

Bei der Vertragsstaatenkonferenz zur UN- Behindertenrechtskonvention (COSP) kommen die Mitglieder des Behindertenrechtskomitees mit RegierungsvertreterInnen und ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft jährlich in New York zusammen. Dieses Jahr wird die COSP von 14. bis 17. Juni überwiegend online abgehalten. Ziel ist, den Stand der Implementierung der Behindertenrechtskonvention zu diskutieren und Impulse für die Umsetzung zu geben. Licht für die Welt gestaltet die Konferenz jedes Jahr aktiv mit, in Form von Side Events und durch Vermittlung von ExpertInnen.

