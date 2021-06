25. Auflage: „Das 1×1 der Immobilienbesteuerung“

Wien (OTS) - Die Broschüre „Das 1×1 der Immobilienbesteuerung“ des Steuerberatungsunternehmens TPA bietet in ihrer 25. Auflage eine praktische und aktuelle Orientierungshilfe rund um die steuerlichen Aspekte von Immobilien-Investitionen.

Immobilieninvestitionen sind sowohl in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als auch bei stabilem Wirtschaftswachstum eine sehr gefragte Anlageform. Sie bieten häufig steuerliche Vorteile, langfristige Perspektiven auf Wertsteigerung und sind auch für die Pensionsvorsorge interessant. Die Immobilien-Expertinnen und -Experten von TPA vermitteln in der Broschüre „1x1 der Immobilienbesteuerung“ Basis-Know-how und bringen die wichtigsten steuerlichen Bestimmungen auf den Punkt.

Die Themengebiete erstrecken sich von Immobilien im Privat- bzw. Betriebsvermögen bis zu Bauherrenmodellen, Privatstiftungen, Vorsorgewohnungen, Immobilienfonds und -investitionen im Ausland sowie Umsatzsteuerthemen. Das Kapitel „Immobilien im Betriebsvermögen“ gibt interessante Informationen zu dem für KMU und Familienbetriebe besonders wichtigen Thema. Auch der Grunderwerbsteuer ist ein eigenes Kapitel gewidmet, da diese gerade beim Vererben und Verschenken eine große Rolle spielt.

TPA Partnerin und Immobilien-Expertin Karin Fuhrmann: „ Die Beliebtheit von Immobilien als Investitionsform ist nach wie vor ungebrochen. In unserer Broschüre legen wir großen Wert darauf, dass die neuesten steuerlichen Entwicklungen, welche die Immobilien-Branche betreffen, aufgegriffen und die komplexen Zusammenhänge übersichtlich dargestellt werden. “

Die kostenfreie Broschüre kann über https://www.tpa-group.at/publications/ bestellt werden.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Bilanzierung sowie Lohnverrechnung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

