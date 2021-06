FPÖ – Kaniak zu „Grünem Pass“: Mückstein will auf Basis fehlerhafter Daten Zertifikate ausstellen

Wien (OTS) - Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak kann über die Entwicklung des Grünen Passes nur mehr den Kopf schütteln. „Ich weiß nicht, wieviel Versprechungen zum Grünen Pass vonseiten der Regierung, allen voran Kurz und Mückstein, getätigt wurden. Angefangen vom Begeisterungssturm des türkisen Kanzlers über das israelische Modell bis zu voreiligen Startterminen ohne noch zu wissen, wie die Vorgaben der EU aussehen werden“, so Kaniak.

Heute sehe das freilich schon anders aus. Israel habe den Pass bereits abgeschafft und Österreich sei, so scheint es, unfähig Technik und Datensicherheit herzustellen. „Nun der Elga GmbH die Schuld für das Scheitern und die Verzögerungen in die Schuhe schieben zu wollen, ist schon ein starkes Stück. Denn diese arbeitet bereits seit 2017 an der Digitalisierung von Impfdaten. So soll laut Elga-Chef Franz Leisch das Projekt so gut wie fertig sein und nur mehr finale Adaptierungen und eine Fehlerbereinigung von 30.000 Datensätzen fehlen“, erklärte Kaniak.

Warum nun der grüne Gesundheitsminister Mückstein auf diesem fehlerhaften Datensatz eine schriftliche Aussendung an alle Geimpfte plane, könne nur einem Schildbürgerstreich entspringen. „Da ergehen nun Zertifikate, die auf fehlerhaften Daten basieren, an mehr als vier Millionen Bürger, ohne zu hinterfragen, ob diese auch gebraucht werden“, so Kaniak und weiter: „Im Nachhinein muss dann wieder alles korrigiert und berichtigt werden. Warum das jetzt auf einer solchen Hauruck-Aktion passieren muss, bleibt ein Rätsel, passt aber zur Chaos-Regierung, die auch mit Mückstein eine solche bleiben wird. Zumal die Ausstellung von Impf-Zertifikaten, nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten, durch Behörden, Gemeinden, Apotheken und über die elektronische Bürgerkarte grundsätzlich gut funktioniert.“

