Commerzialbank: Nun kommt Puchers Büro unter den Hammer

Wegen laufender Ermittlungen war der Zugang bislang polizeilich versiegelt, nun kommt am 26. Juni auch die Zentrale der Pleite-Bank in Mattersburg unter den Hammer.

Niklasdorf/ Mattersburg (OTS) - Die Pleite der Commerzialbank Mattersburg, eine der größten Insolvenzen der Republik, mündete nicht zuletzt in einem bemerkenswerten Versteigerungsprojekt: Im Auftrag des Masseverwalters wurden bislang in 12 Auktionen Inventar und Lagerbestand der Bank-Filialen mit insgesamt 3.120 Positionen versteigert. 1.538 Bieter gaben 26.628 Gebote ab, um Schließfächer und Geldzählmaschinen, aber auch Sparbüchsen und Unmengen an Werbegeschenken zu ergattern.

Chance, ein Stück Wirtschaftsgeschichte zu ersteigern

Das letzte Kapitel bildet nun die Versteigerung sämtlichen Inventars der Bank-Zentrale in Mattersburg – aufgrund der laufenden Ermittlungen war diese mehrere Monate lang nicht zugänglich. Auch das Inventar aus dem Büro des ehemaligen Bankchefs Martin Pucher und so manche Kuriosität kommt damit am 26. Juni 2021 online auf aurena.at unter den Hammer. Für Interessierte bietet sich hier die Chance, ein Stück österreichischer Wirtschaftsgeschichte zu ersteigern.

Möbel und Erinnerungsstücke aus dem Chef-Büro

Geboten werden kann zum Beispiel auf Drehstuhl, Schreibtisch, Tischrechner und Co. aus dem Büro von Ex-Chef Pucher, und auch so manches Erinnerungsstück aus der Vergangenheit der Bank als Fußball-Sponsor ist dabei. Ebenfalls zu haben: Eine Sammlung an Wein- und Champagnerflaschen sowie eine Auswahl aus dem Spirituosenschrank.

Daneben bietet die Auktion Zugang zu Positionen wie Bankschließfächern, Tresen, Alarmanlage und Wertschranktür. Dazu gibt es die passende Büroausstattung mit Regalen, Rollcontainern, Druckern und Monitoren, ebenso wie unzählige Aktenkoffer und Werbeplakate für Nostalgiker.

Jeder kann mitsteigern

Die Versteigerung läuft online auf der Auktionsplattform aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Ablauf der Auktion:

Besichtigungsmöglichkeit vor Ort (7210 Mattersburg, Judengasse 11):

25.06.2021, 13:00 bis 14:00 Uhr

25.06.2021, 13:00 bis 14:00 Uhr Zuschläge online auf aurena.at : 26.06.2021 ab 09:00 Uhr

: 26.06.2021 ab 09:00 Uhr Abholung der ersteigerten Positionen durch die Höchstbieter vor Ort:

29.06.2021, 08:00 bis 15:00 Uhr

Zur Online-Auktion mit allen Posten und Detailinfos:

https://www.aurena.at/auktion/4399/CB

Commerzialbank Mattersburg - Zentrale zur Auktion

Rückfragen & Kontakt:

DI Jürgen Blematl

+43 676 757 8070

j.blematl @ aurena.at