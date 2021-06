1jähriges Jubiläum von Soulmia: Was führt zum plötzlichen Aufstieg einer Online-Fast-Fashion-Marke

Hongkong (ots/PRNewswire) - Soulmia, ein Online-Shop für Fast-Fashion, hat im letzten Quartal die tägliche Umsatzmarke von 250.000 USD übertroffen und nun Faktoren für sein schnelles Wachstum genannt.

Die Marke übertrifft die Erwartungen der meisten Kunden an einen One-Stop-Shop. Sie bietet mehr als 190.000 Produkte und 20 Kategorien zur Auswahl und bringt jetzt mehr als 200 Produkte täglich neu heraus, um den Bedürfnissen der Modefans gerecht zu werden.

Soulmia verzeichnet fünf Millionen Besuche monatlich sowie mehr als 400.000 Website-Abonnenten und hat damit eine große Benutzerbasis an preisbewussten Modefans aus der ganzen Welt. Das Shopping-Erlebnis der Kunden steht bei Soulmia stets an erster Stelle, und die Marke hat ein großes Kundenservice-Team aufgebaut, das an sechs Tagen rund um die Uhr Support bietet.

Soulmia bietet seinen Kunden diversifizierte Versanddienstleistungen. Die Marke hat sich mit vertrauenswürdigen Versandanbietern zusammengeschlossen, um es den Kunden zu ermöglichen, genau die Versandoption zu wählen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Dazu gehören Kurier-, Express- und Paketversand. Zudem ist die Marke stolz auf ihre schnelle Lieferkette. Nach Auftragseingang braucht eine Bestellung bei Soulmia nur sieben Tage vom Fertigungszentrum ins Warendepot. Die Lieferkette kommuniziert effizient die Anforderungen der Verbraucher und stellt sicher, dass Soulmia den Kunden ein qualitativ hochwertiges Einkaufserlebnis bieten kann.

Soulmia hat im letzten Jahr viele Erfolge erzielt. Um sich bei ihren Kunden für die Unterstützung zu bedanken, hat die Marke ihre Kampagne zum einjährigen Jubiläum ins Leben gerufen. Die Aktion bietet den Kunden bis zu 70 % Rabatt auf Angebote sowie einzigartige Werbegeschenke.

Weitere Informationen zum einjährigen Jubiläum von Soulmia finden Sie auf: https://bit.ly/35uP59S

"Die Unterstützung und das Vertrauen der Kunden waren der größte Antrieb für unser weiteres Wachstum. Um die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten, werden wir unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern", erklärte Owen Deng, der Brand Director von Soulmia.

Die Marke tritt nun in die nächste Phase ein und fügt weitere Kategorien wie Kinderbekleidung, Haustierbekleidung usw. zu ihrem Angebot hinzu. Zudem wird Soulmia mehr als zehn Untermarken mit je eigenständigem Stil herausbringen.

Mit dem Ziel, das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern, wird Soulmia sein Kundendienstteam weiter stärken. Darüber hinaus werden Multichannel-Services auf Social Media und Mobil-Geräten effektiv genutzt.

Um Kunden in verschiedenen Ländern und Regionen besseren Service zu bieten, wird Soulmia mehr lokalisierte Inhalte und Dienstleistungen in mehr Sprachen wie Deutsch, Spanisch, Arabisch und Französisch anbieten. Zudem plant die Marke, ihren Versandservice bis Ende 2021 auf über 100 Länder/Regionen auszuweiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534460/Soulmia.jpg

