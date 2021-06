GWMs L.E.M.O.N. Plattform führt einen neuen Trend zum sicheren Fahren in der Welt an

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Im Mai wurde der HAVAL JOLION, der auf der L.E.M.O.N.-Plattform aufgebaut ist, ein heißer Verkaufsschlager in Saudi-Arabien, Chile, Russland und anderen Hauptmärkten von GWM und löste eine Sensation im Internet aus. Dieses Modell zeichnet sich besonders durch seine Sicherheitsleistung aus, wodurch es sich auch auf dem internationalen Markt einen Spitzenplatz unter gleichwertigen Produkten sichern kann.

Mit Blick auf die Zukunft und weltweit führend, ist die L.E.M.O.N.-Plattform von GWM eine hochintelligente modulare Technologieplattform, die sich durch folgende Vorteile auszeichnet: Flexibilität, hohe Leistung, hohe Sicherheit und geringes Gewicht. Das Sicherheitssystem der Plattform integriert 18 typische Nutzungsszenarien, die von weltweiten Nutzern gesammelt wurden, und erfüllt strikt die Anforderungen des NCAP-Sicherheitsratings mit fünf Sternen und der höchsten Bewertung des IIHS ("Good"). Es wurde 124 Arten von Betriebsbedingungstests und mehr als 8.000 virtuellen Simulations-Updates und Optimierungen unterzogen. Zusätzlich zu den oben genannten internationalen Normen und Vorschriften analysiert und studiert GWM auch nicht-standardmäßige Betriebsbedingungen, indem es sich auf hochfrequente tatsächliche Kollisionsszenarien konzentriert. Damit dient die L.E.M.O.N.-Plattform als eine der wenigen Plattformen in der Branche, die die weltweit strengsten Kollisionsanforderungen erfüllen und die Fahrsicherheit der Benutzer in allen Aspekten verbessern kann.

Mit der Unterstützung von GWMs L.E.M.O.N. ist HAVAL JOLION auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig, wenn es darum geht, die Sicherheit von Insassen, Fußgängern, Fahrzeugen und neuer Energie zu gewährleisten. In Bezug auf die Sicherheit der Insassen bietet der HAVAL JOLION einen mehrdimensionalen Schutz und ist mit der neuesten Generation von 9.3 ESP, adaptivem Geschwindigkeitsregler und intelligentem Geschwindigkeitsregelungs-Assistenten, automatischer Vollbremsung und anderen Rundum-Fahrassistenzsystemen ausgestattet, so dass der Benutzer verschiedene Straßenbedingungen wie hohe Geschwindigkeiten, belebte Städte und so weiter sowie verschneites und regnerisches Wetter leicht bewältigen kann. Vorrichtungen wie 360-High-Definition-Bild, Müdigkeitsüberwachung/Übergeschwindigkeitsalarm, Reifendruckkontrollsystem, 6 Airbags der internationalen Marke Autoliv und automatische Entriegelung/Ölabschaltung bei Kollisionen sind installiert, um den Insassen- und Fußgängerschutz auf aktive und passive Weise weiter zu gewährleisten. Der HAVAL JOLION verwendet einen Fahrzeugrahmen aus 73 % hochfestem Stahl, um Sicherheit und Schutz zu gewährleisten und das Schadensniveau und die Wartungskosten des Fahrzeugs bei Kollisionen mit anderen Fahrzeugen bei niedriger Geschwindigkeit effektiv zu reduzieren. Mittlerweile bietet HAVAL JOLION auch Sicherheitslösungen aus mechanischem Schutz, Punktschutz und Softwarestrategien an, die eine deutliche Senkung der Verkehrsunfallrate des Fahrzeugs garantieren.

Die L.E.M.O.N.-Plattform, eine vollständige Demonstration der technischen Stärke von GWM, legt ein solides Fundament für die Globalisierung des Unternehmens. In der Zukunft wird GWM tiefer in die technologische Forschung und Entwicklung einsteigen, auf der Förderung von Produktverbesserungen durch technologische Durchbrüche bestehen und die kontinuierliche Verbesserung des Markenwerts vorantreiben, so dass globale Benutzer eine exquisite Innovationserfahrung erwerben können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534472/GWM_s_L_E_M_O_N__Platform_Leads_A_New_Trend_of_Safe_Driving_in_the_World.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Li Pupu

+86-13466544432

lipupu @ dsconsulting.com