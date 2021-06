AVISO: Westbalkan Gipfel am 18. Juni 2021 in Wien

Wien (OTS) - Am Freitag, den 18. Juni 2021, lädt Bundeskanzler Sebastian Kurz die Westbalkan-Partner zu einem Gipfel in das Bundeskanzleramt ein. An den Gesprächen werden Ana Brnabić (Belgrad), Albin Kurti (Pristina), Zdravko Krivokapić (Podgorica), Zoran Tegeltija (Sarajevo), Zoran Zaev (Skopjie) und der EU-Sonderbeauftragte für den Belgrad-Pristina Dialog und Fragen des Westbalkans, Miroslav Lajčák, sowie eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus Tirana teilnehmen. Im Anschluss an das Delegationsgespräch findet eine Pressekonferenz im Palais Niederösterreich statt.

