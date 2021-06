FPÖ – Mühlberghuber: Eine Aufwertung des Mutter-Kind-Passes ist dringend notwendig!

Die Zeitverwendungsstudie ist eher eine Zeitverschwendungsstudie

Wien (OTS) - „Diese Zeitverwendungsstudie, wonach die Aufteilung der häuslichen Arbeiten von Mann und Frau analysiert wurden und werden, ist in Wirklichkeit eine Zeitverschwendungsstudie“, so heute die freiheitliche Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber. „Solche Studien verschwenden Steuergeld und schaffen keine Verbesserungen im Zusammenleben von Mann und Frau. Wir sollten stattdessen Frauen in Armut unterstützen und den unbezahlten Einsatz der vielen österreichischen Frauen honorieren und aufwerten“, betonte Mühlberghuber.

Viel wichtiger sei das Thema Mutter-Kind-Pass, der laut Mühlberghuber aufgewertet werden müsste. Witzig sei allerdings, dass ÖVP und Grüne mit einem diesbezüglichen Antrag die Regierung auffordere, das Vorhaben rasch umzusetzen. „Da dürfte es sich wohl noch nicht herumgesprochen haben, dass sie das selber sind“, so Mühlberguber.

„Wir werden einer Aufwertung des Mutter-Kind-Passes natürlich zustimmen. Wobei es für uns interessant sein wird, wie ÖVP und Grüne zu wichtigen Themen stehen werden. Es sieht aber wohl nicht so aus, dass es für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr eine Umsetzung gegeben wird. Wichtige Themen wie Beratungen zu Sexualität, gynäkologischen Vor- und Routineuntersuchungen aber auch zu Drogen und Suchtgiften müssen enthalten und verpflichtend sein. So werden wir die Ausarbeitung und Weiterentwicklung genauestens verfolgen und beurteilen, ob der Pass auch wirklich an die Gesundheit und Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen angepasst - und vor allem auch umsetzbar sein wird und keinen ideologischen Verwirrungen dienen soll“, betonte die FPÖ-Familiensprecherin.

