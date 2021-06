Wiener Wasserfest Online: Spielerisch lernen und gewinnen

Wien (OTS) - Erstmals findet das Wiener Wasserfest online unter dem Motto “Wiener Wasser und Klimaschutz” statt. Es untergliedert sich in einen Schulwettbewerb, den Online-Stationenpass und dem Livestream “Mentimeter-Show” am 18. Juni.

Der 18. Juni ist zugleich der österreischichen Trinkwassertag. Alle Interessierten können dem Online Event von 8.55 Uhr bis 9.50 Uhr folgen. Via Livestream führen Rolf Rüdiger und Robert Steiner durch das Programm. Angemeldete Schulklassen spielen im Wettbewerb gegeneinander. Der Online Event wird direkt auf der Startseite wienerwasserfest.at gestreamt.

Spiel mit beim ONLINE-STATIONENPASS!

Von 18. bis 23. Juni gibt es die Möglichkeit, einen Online-Stationenpass durchzuspielen. Jede Station kann online durchgeführt werden. Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen richtigen Buchstaben, der im Stationenpass digital oder auf der ausgedruckten Version einzutragen ist. Sind alle Stationen absolviert, ergibt sich ein Lösungswort. Dieses kann jede oder jeder anschließend einmal in das Online-Teilnahmeformular eintragen und einen tollen Preis gewinnen. Der Stationenpass wird am 18. Juni unter

https://wienerwasserfest.at/tim-und-trixi-online-stationenpass/ veröffentlicht.

SCHULWETTBEWERB

Unter dem Motto „Wiener Wasser und Klimaschutz“ konnten Schülerinnen und Schüler der 2. bis 4. Schulstufe Projektarbeiten einreichen. Gefragt waren kreative Arbeiten zu einem oder mehreren der vorgeschlagenen Themen:

Leitungswasser als Schulgetränk – Vorteile für den Klimaschutz

Richtiges Verhalten im Quellschutzgebiet

Sorgsamer Umgang mit Wasser im Haushalt

und Wasserspaß mit kühlem Nass.

Aus den Einsendungen hat eine Fachjury bestehend aus Expertinnen und Experten des Kinderbüros der Universität Wien, von Gutessen Consulting und der Stadt Wien – Wiener Wasser folgende Gewinnerklassen ermittelt:

Platz: Schule für körperbehinderte Kinder, Hernalser Hauptstraße 222, Klasse 4A, 1170 Wien Platz: Offene Volksschule, Zennerstraße 1, Klasse 2A, 1140 Wien Platz: Volksschule, Bischof Faber Platz 1, Mehrstufenklasse B, 1180 Wien

Die Siegerklasse erhält den Hauptpreis: Eine „ORF WOW Show“ mit Robert Steiner und der frechen Ratte Rolf Rüdiger, die direkt in der Schule stattfinden wird. Für den 2. und 3. Platz gibt es jeweils einen Gutschein im Wert von € 300 und € 150 vom Schulbedarf Winkler. Die 3 Siegerprojekte sind ab 18. Juni auf den Internetseiten wien.gv.at/wienwasser/bildung/wasserturm/wasserfest und wienerwasserfest.at anzusehen.

18. Juni – der 6. Österreichische Trinkwassertag für alle Wasserversorger

Trinkwasser ist ein sehr wertvolles Gut. Und es ist nicht selbstverständlich, dass es rund um die Uhr in bester Qualität in unsere Haushalte fließt. Daher feiern die Österreichischen Wasserversorgungsunternehmen den TRINK’WASSERTAG am 18. Juni 2021 zum 6. Mal durch das Öffnen. Sie öffnen die Türen und präsentieren ihre Leistungen rund um die ländliche und städtische Wasserversorgung. Ein Tag, an dem das Wasser als wertvolle Ressource und Lebensmittel Nummer 1 ins Bewusstsein der Menschen gerückt wird.

Virtuelles Wasser

Die ÖVGW, als Interessenvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger möchte dieses Jahr das Bewusstsein rund um das „Virtuelle Wasser“ schärfen – gemeint ist das Wasser, welches für die Herstellung von Lebensmitteln und anderen Produkten verwendet wird. Damit soll aufgezeigt werden, welchen Stellenwert die Ressource Wasser bei der Güterproduktion hat und welche Rolle der Konsum dieser Produkte für den eigenen Wasserfußabdruck spielt. Wiener Wasser hat das Thema „Virtuelles Wasser“ für den Online-Stationenpass in ein Video verpackt: https://www.youtube.com/watch?v=fgs6IuI58Po

