Großes Korkenknallen am Wörthersee – 3:0 für Österreich!

Wien (OTS) - Fulminantes Heimspiel für den österreichischen Sekt: Am 14. Juni fand im Rahmen von „Sekt am Wörthersee“ eine Blindverkostung für Fachleute der Wein- und Sektbranche statt, bei der österreichischer Sekt internationale Pendants wie Prosecco, Franciacorta, Crémant und Champagner klar überflügelte. In ihrer Rolle als österreichische Sektbotschafterinnen wohnten Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, sowie Maria Großbauer, Abg. z. Nationalrat und Opernballorganisatorin a.D., dem wahrlich prickelnden Ereignis bei.

Das noch junge Veranstaltungsformat „Sekt am See“ brachte dem österreichischen Sekt einen wahren Triumph. Rund 50 Fachleute der Wein- und Sektbranche kamen in die Villa Bulfon in Velden, um Sekt der 21 besten Hersteller des Landes zu verkosten und sich näher darüber zu informieren. Als Highlight erwies sich die Blindverkostung, bei der die Teilnehmer drei thematisch strukturierte Flights (Easy Drinking, Rosé, Internationales Top-Level) serviert bekamen und diese nach persönlicher Vorliebe reihten – ohne zu wissen, welche Herkunft sich im Glas befand. In allen drei Kategorien konnte sich österreichischer Sekt über die höchste Punkteanzahl freuen, wobei in den Kategorien „Easy Drinking“ sowie „Rosé“, mit Prosecco, Franciacorta und Crémant als „Herausforderer“, das Ergebnis besonders deutlich zugunsten des österreichischen Sekts ausfiel.

" Im Vergleich zu österreichischem Wein mit einem Marktanteil von rund 85 Prozent auf den Weinkarten der Gastronomie ist österreichischer Sekt mit rund 30 Prozent noch deutlich unterrepräsentiert. Diese Blindverkostung hat gezeigt, dass österreichischer Sekt den besten Schaumweinen der Welt auf Augenhöhe begegnen kann und ähnliche Wertschätzung verdient wie der Wein ."

" Bereits bei meiner Ankunft in Österreich war ich von der Qualität und der Vielfalt der österreichischen Sekte beeindruckt. Dieser Eindruck hat sich mittlerweile mehr als bestätigt! Österreichischer Sekt ist auch ein grandioser Speisenbegleiter – und zwar übers ganze Jahr hinweg. Das zu kommunizieren ist eine unserer zukünftigen Aufgaben ."

Die Idee hinter Sekt am See

Noch immer wird österreichischer Sekt zu einem sehr großen Teil in der kalten Jahreszeit oder anlassbezogen genossen. „Sekt am See“ wurde ins Leben gerufen, um vor Augen zu führen, wie gut österreichischer Sekt in den Sommer und an den See passt und dass es keinen besonderen feierlichen Anlass braucht, um sich daran zu erfreuen. Vielmehr bietet sich österreichischer Sekt an, die guten Momente des Lebens zu zelebrieren.

Das Österreichische Sektkomitee bedankt sich bei seinen Kooperationspartnern Österreich Werbung, Österreich Wein Marketing und Morandell International für die Unterstützung.

