Bischofskonferenz: Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner am 17. Juni

Vorsitzender der Bischofskonferenz informiert in Wien über Ergebnisse der Vollversammlung der Bischofskonferenz

Wien (KAP) - Der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, informiert am Donnerstag, 17. Juni, um 10 Uhr, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien (1010 Wien, Club Stephansplatz 4) über die Ergebnisse der Vollversammlung der Bischöfe, die in Mariazell getagt haben.

Die teilnehmenden Medienschaffenden werden ersucht, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und eine FFP2-Maske ohne Ventil zu tragen.

((ende)) PWU/HKL

Copyright 2021, Kathpress (www.kathpress.at). Alle Rechte vorbehalten

Rückfragen & Kontakt:

Kathpress

Dr. Paul Wuthe

(01) 512 52 83

redaktion @ kathpress.at

https://www.kathpress.at