ORF III am Donnerstag: „Gerhard Polt – Ekzem Homo“ aus den Münchner Kammerspielen und „Viktor Gernot – Im Glashaus“

Außerdem: „Politik live: Nationalratssitzung“ u. a. mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in der Fragestunde

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 17. Juni 2021, ab 20.15 Uhr einen humorvollen Abend mit zwei Kultfiguren des Kabaretts: Den Anfang macht der bayerische König der Satire Gerhard Polt mit der Theaterproduktion „Ekzem Homo“ aus den Münchner Kammerspielen 2016. Danach sitzt Publikumsliebling Viktor Gernot „Im Glashaus“.

Tagsüber überträgt „Politik live“ (ab 9.05 Uhr) die Nationalratssitzung und startet mit einer Fragestunde mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Weiters stehen u. a. die Corona-Krise und ihre Bewältigung, neue Sicherheitsstandards für Reisepässe, ein neues Medizinproduktegesetz, ein kleines Schulpaket sowie eine Novelle zum Heeresgebührengesetz auf der Tagesordnung.

Im Vorabend berichtet „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF III Festivalinitiative“ von der Operette Langenlois und trifft im Schloss Haindorf den Intendanten Christoph Wagner-Trenkwitz sowie die Sängerin Cornelia Horak. Außerdem meldet sich „erLesen“-Moderator und Kulturjournalist Heinz Sichrovsky live aus Klagenfurt vom Ingeborg-Bachmann-Preis und gibt Einblicke in die „45. Tage der deutschsprachigen Literatur“.

Der größte Feind des Menschen ist der Mensch! Und das ist ein prächtiges Leitmotiv für Gerhard Polts satirische Theaterrevue „Ekzem Homo“ (20.15 Uhr). Die nachbarschaftliche Hölle beginnt direkt an der Haustür respektive am Gartenzaun. Zu dieser nüchternen Erkenntnis kommt der Meister der geschliffenen Pointen, Gerhard Polt, wenn er sagt: „Es ist erstaunlich zu welcher Hochform der Mensch auflaufen kann, wenn es um die Missgunst gegenüber seinem Nachbarn geht.“ In der Theaterproduktion der renommierten Münchner Kammerspiele mutet es fast wie im richtigen Leben an.

Danach sitzt „Viktor Gernot – Im Glashaus“ (21.50 Uhr). Mit pointierten Szenen und Parodien beweist der Allround-Künstler, dass ein unbedacht ausgesprochener Satz beim Adressaten einen Emotions-Tsunami auslösen kann und der berühmte geworfene Stein ein Glashaus dem Erdboden gleich macht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at