Mobilfunk- und Breitbanddienste im Fokus: Konsultation zum Spectrum Release Plan 2021 bis 2026 startet

Abgabe von Stellungnahmen bis 9. August möglich

Wien (OTS) - Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation startet, in fachlicher Abstimmung mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), eine Konsultation, um einen neuen Zeitplan für zu planende Frequenzvergaben im Zeitraum 2021 bis 2026 zu erarbeiten und zu veröffentlichen. Ziel der involvierten Behörden ist, Planungssicherheit für alle interessierten Stakeholder zu schaffen.



„Wir wollen in dieser Konsultation wichtige Anregungen sammeln und auch mögliche neue Ansätze mit Stakeholdern diskutieren. Besonderes Augenmerk werden wir in dieser Konsultation auf das 26 GHz-Band legen“, sagt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.



Es werden aber auch andere Bänder angesprochen, die mittel- bis langfristig für Mobilfunk- und Breitbanddienste zur Vergabe gelangen könnten. Für einige dieser Bänder gibt es bereits Harmonisierungsentscheidungen der Europäischen Kommission (EK), für andere sind solche in Planung bzw. in Diskussion.



Neben dem Zeitplan der Vergaben werden in der Konsultation wichtige Markttrends und Nutzungsarten, etwa Campus-Lösungen für Vertical Industries diskutiert, sowie unterschiedliche Sharing- und Bewilligungsmodelle überlegt, die möglicherweise besser für die Lizenzierung von hochfrequentem Spektrum geeignet sind. Das Konsultationsdokument steht auf der Website unter dem https://www.rtr.at/konsultation_spectrum_release_plan zur Verfügung. Stellungnahmen (in Deutsch oder Englisch) können bis 9. August 2021 abgegeben werden.

Über die RTR

Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs im Rundfunk-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Medien“ (Oliver Stribl) sowie „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) gegliedert. Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.





