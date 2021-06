FH des BFI Wien und Verein sprungbrett kooperieren mit dem Ziel einer zeitgemäßen Mädchen*förderung im MINT-Bereich

Wien (OTS) - Im Rahmen des Projekts „Frauen* in die Technik“ (FIT Wien-Niederösterreich-Burgenland), verfolgen der Verein sprungbrett und die FH des BFI Wien das gemeinsame Ziel, junge Frauen* zu ermutigen, auch technische Ausbildungswege in ihrer Zukunftsplanung zu berücksichtigen. Durch den Austausch mit Role Models und das Kennenlernen von Studieninhalten, haben Mädchen* ab sofort die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in die MINT-Studiengänge der Hochschule zu erhalten.

Die Fachhochschule des BFI Wien und der Verein sprungbrett fixierten im Juni feierlich ihre zukünftige Zusammenarbeit. Mit der Kooperation sollen Mädchen*, die eine Karriere in einem technischen Beruf anstreben, bei der Studienwahl unterstützt werden. An der FH des BFI Wien haben sie dabei die Wahl zwischen sechs interdisziplinären Studiengängen an den Schnittstellen Technik - Wirtschaft - Digitalisierung: Film-, TV-, und Medienproduktion (Bachelor), Interactive Media and Games Business (Bachelor), Projektmanagement und IT (Bachelor), Technisches Vertriebsmanagement (Bachelor) sowie Logistik und Transportmanagement (Bachelor und Master).

„An der Fachhochschule des BFI Wien ist das Bekenntnis zu Chancengleichheit kein leeres Versprechen, sondern gelebte Wirklichkeit. Trotz vieler Fortschritte sehen sich junge Frauen*, die sich für Technik interessieren, noch immer mit zahlreichen Hürden konfrontiert. Es freut uns, gemeinsam mit dem Verein sprungbrett und ihrem Projekt ‚Frauen* in die Technik‘, Mädchen* neue Perspektiven aufzuzeigen oder sie in ihren Berufswünschen zu bestärken und ihnen eine Ausbildung mit Zukunft zu ermöglichen“ , freut sich Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien, über die Partnerschaft.

Fit für die Zukunft mit Technik-Studium

Die Kooperation ermöglicht der Fachhochschule des BFI Wien ihr MINT-Studienangebot bei technikaffinen Mädchen* bekannter zu machen. Unter anderem werden FH-Studierende* als FIT-Botschafterinnen* im Einsatz sein, die als Role Models bei Schulbesuchen und Workshops das Thema "Frauen* in die Technik" promoten und über ihre Studienerfahrungen berichten. Außerdem wird die FH an den FIT-Infotagen teilnehmen, im Rahmen derer Schülerinnen* Hochschul-Luft schnuppern und potenzielle Arbeitgeber*innen kennenlernen können. Ein weiterer Aspekt der umfangreichen Zusammenarbeit ist, dass die FH des BFI Wien als Kooperationspartnerin auf der FIT-Website sowie auf Infomaterialien präsent sein wird.

„Der Verein sprungbrett, seit über 20 Jahren Träger von FIT Wien-Niederösterreich-Burgenland, freut sich sehr, dass die Fachhochschule des BFI Wien zeitgemäße Mädchen*förderung großschreibt und sich durch die neue Kooperation mit FIT jenen Bildungsträger*innen anschließt, für die Mädchen*förderung selbstverständlich ist und die durch ihre Maßnahmen eine ausgewogene Ausbildungssituation zwischen Mädchen* und Burschen* anstreben" , so Susanne Gugrel, Geschäftsführerin des Vereins sprungbrett. "Alle an FIT Wien-Niederösterreich-Burgenland teilnehmenden Bildungsträger*innen zeichnen sich durch ihre hohe Innovationskraft und ihre mutigen Schritte Richtung Gleichstellung aus und es ist ein starkes Zeichen, dass sich die FH des BFI Wien mitten in der Coronakrise für Gleichstellung und Frauen*förderung stark macht.“

Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an.

Rund 50% der Studierenden und 64% der berufsbegleitend Studierenden der Fachhochschule sind weiblich. Der Frauenanteil in der Verwaltung liegt bei über 60%, in der Hochschulleitung sind 3 von 4 Mitgliedern Frauen. Seit 2017 ist die FH des BFI Wien Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, worunter unter anderem auch Ziele zu Gender Equality gehören (siehe SDGs, Goal 5). Weiters gestaltet der Studiengang Logistik und Transportmanagement seit 2020 in Zusammenarbeit mit dem DamenLogistikClub ein innovatives Mentoringprogramm, das jungen Frauen* den Einstieg in die Logistikbranche erleichtern soll.

www.fh-vie.ac.at

Über sprungbrett

sprungbrett berät Mädchen* und junge Frauen* zwischen 11 und 24 mit dem Ziel, berufliche Perspektiven zu erweitern, in Entscheidungen zu stärken und in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Der Verein bietet kostenlose Beratung und Workshops zu den Themen Studien- und Berufsorientierung, Lehrstellensuche, Empowerment und Gewaltprävention, Gesundheit, Sexualität sowie Ausprobieren von Handwerk/Technik und Neuen Medien in der Mädchen*werkstatt. sprungbrett steht für ein ganzheitliches Beratungskonzept und feministische Mädchen*arbeit.

FIT Wien-Niederösterreich-Burgenland (Frauen* in die Technik) ist ein Studienorientierungsprogramm speziell für Oberstufenschülerinnen* ab der 10. Schulstufe, die technische oder naturwissenschaftliche Studienrichtungen für sich entdecken möchten. FIT hat das Ziel, junge Frauen* zu ermutigen, auch technische oder naturwissenschaftliche akademische Ausbildungswege in ihrer Zukunftsplanung zu berücksichtigen. FIT bietet eine gut informierte Basis für die passende Studienwahl durch den direkten Kontakt mit Role Models und das unmittelbare Kennenlernen von Studieninhalten bei den FIT-Infotagen.

www.sprungbrett.or.at

