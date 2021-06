Rotes Kreuz: Hitze-Tipps für einen kühlen Kopf an heißen Tagen

Wien (OTS) - Heute startet die erste Hitzewelle des Jahres. Zum Wochenende erreicht das Thermometer bis zu 35 Grad. Manche mögen’s heiß, doch der Großteil stöhnt unter Temperaturen jenseits der 30 Grad. Folgende Tipps helfen, cool zu bleiben.

Flüssig bleiben

Der Mensch besteht zu rund 60% aus Wasser. Das Durstgefühl setzt erst dann ein, wenn unser Körper bereits viel Flüssigkeit verloren hat. „Trinken Sie an heißen Tagen zwei bis drei Liter über den Tag verteilt. Ideal sind kühles Wasser, ungesüßte Tees, verdünnte Fruchtsäfte oder auch kalte Suppen. Das hilft den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust durch das Schwitzen auszugleichen“, sagt Rotkreuz-Chefarzt Dr. Wolfgang Schreiber. Finger weg von Alkohol und Koffein – sie belasten den Kreislauf zusätzlich.



Gute Nachricht für Warmduscher

„Duschen Sie nicht kalt, sondern mit lauwarmem Wasser, um sich zu erfrischen. Das öffnet die Poren und der Körper gibt die Wärme besser ab“, sagt Dr. Schreiber.

Wasser marsch

Verdunstendes Wasser kühlt. Besprühen Sie Gesicht, Arme, Unterschenkel und Füße mit einer Sprühflasche. „Vor allem ältere Menschen brauchen Abkühlung. Sie schwitzen weniger als Jüngere. Dadurch wird ihre Körpertemperatur nicht ausreichend reguliert“, sagt Dr. Schreiber. Erfrischung bringen auch kalte Umschläge und Fußbäder.

Tipps für ein cooles Zuhause

Damit die Hitze draußen bleibt, schließen Sie untertags Vorhänge, Jalousien und Fensterläden. Lüften Sie morgens und abends gut durch und lassen Sie idealerweise die Fenster nachts offen. „Wenn das nichts nützt, ab ins Kino, Einkaufszentrum, oder in die Bücherei. Schon wenige Stunden im Kühlen entlasten den Körper erheblich“, sagt Dr. Schreiber.

Morgenstund' hat Gold im Mund

„Vermeiden Sie körperliche Anstrengung in der Hitze“, sagt Dr. Schreiber. Nutzen Sie die kühlen Morgen- und Abendstunden, um Sport zu treiben oder Einkäufe zu erledigen.

Todesfalle Auto

Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere alleine im Auto zurück. Wenn die Sonne auf das geparkte Fahrzeug knallt, können die Temperaturen innerhalb weniger Minuten auf gefährliche 70 Grad steigen.

Auf gute Nachbarschaft

„Kümmern Sie sich um Ihre Mitmenschen“, appelliert Schreiber. „Fragen Sie Ihre Nachbarn – besonders dann, wenn es sich um ältere Menschen handelt, wie sie mit der Hitze zurechtkommen und ob sie Unterstützung benötigen.“

Blutspenden im Sommer dringend gebraucht

Das Rote Kreuz bittet aktuell verstärkt um Blutspenden, um gut durch den Sommer zu kommen. Pro Tag werden rund 1000 Blutkonserven in Österreich benötigt. Der Bedarf an Blut kennt keine Sommerpause, denken Sie, wenn Sie sich fit fühlen auch in der heißen Jahreszeit ans Blutspenden. Vor der Blutspende ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Alle Infos zum Blutspenden gibt es auf www.blut.at oder unter 0800 190 190.

Bleiben Sie cool und schönen Sommer wünscht das Rote Kreuz.

Fotos: Hier Klicken

Rückfragen & Kontakt:

Vera Mair, M.A.I.S.

Österreichisches Rotes Kreuz

Presse- und Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-153

Mobil: +43/664 544 46 19

mailto: vera.mair @ roteskreuz.at