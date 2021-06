Erasim: Corona-Bonus für alle im Gesundheitsbereich

Österreich-Scheck für jede Familie und jeden Haushalt

Wien (OTS/SK) - Einen Corona-Bonus für alle in der Daseinsvorsorge Beschäftigten forderte SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim heute, Mittwoch, in der Aktuellen Stunde des Nationalrates. Die Regierung unterscheidet zwischen Fleißigen, die den Bonus bekommen, und Fleißigen, die ihn nicht kriegen – das ist ungerecht. Weiters sprach sich Erasim für einen Österreich-Scheck in der Höhe von bis zu 1.000 Euro für jede Familie bzw. jeden Haushalt aus. Damit würden der Konsum und die Wirtschaft angekurbelt und überdies 30.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert werden. ****

Die SPÖ steht Schulter an Schulter mit jenen, die während der Corona-Krise eine enorme Mehrbelastung hatten. Auch mit den Reinigungskräften oder den Rettungskräften, die oft unter hohem Risiko so viel geleistet haben. Die Regierung ist offenbar der Ansicht, dass man ohnehin geklatscht hat und dass das reichen muss. Erasim kritisierte namentlich ÖVP-Klubobmann Wöginger, der als ehemaliger Zentralbetriebsratsobmann des Roten Kreuzes auf seine Kolleginnen und Kollegen nun völlig vergisst. „Für den ausscheidenden ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid gibt es 200.000 Euro Abfertigung, die Held*innen der Krise schauen durch die Finger.“

Die Regierung hat viel versprochen und wenig bis nichts gehalten, so die SPÖ-Tourismussprecherin, die unter anderem auf den Grünen Pass verweist, mit dem Österreich mittlerweile zur europaweiten Lachnummer wurde. Auch beim Fachkräftemangel hat die Regierung nichts getan, alles was ihr einfällt ist eine Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmung, was zu einer modernen Form der Sklaverei führt. Die Regierung stolpert von einer Panne in die nächste, es wäre höchst an der Zeit, dass sie Vorschläge annehmen, die wirklich Arbeitsplätze sichern, die die Wirtschaft ankurbeln und die den Menschen helfen, auch wenn sie von anderen Parteien kommen, schloss die SPÖ-Tourismussprecherin. (Schluss) PP/ls

