Die Gewinner des 20. riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreises

LR Danninger: Vom Test im Weltall bis zum Wechselsystem für Pkw-Anhänger

St. Pölten (OTS) - „Niederösterreich ist ein Land der innovativen Geschäftsmodelle, das zeigen die spannenden Projekte beim 20. riz up GENIUS klar. Unser Land kommt als Region besser durch die Krise als andere, auch dank neuer Ideen. Mit denen gilt es nun, gemeinsam wieder durchzustarten und damit den Aufschwung zu meistern“, zeigte sich Landesrat Jochen Danninger bei der Preisverleihung zum 20. riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis in den Wiener Neustädter Kasematten begeistert.

Beim „Jubiläums“ riz up GENIUS ritterten 28 nominierte Projekte aus vier Kategorien um die Geldpreise, die seitens der Sponsoren vergeben wurden: Geniale Start-Ups, Geniale Unternehmer, Geniale Forschung und Entwicklung, Genial digital. Dabei konnte sich das Siegerprojekt pro Kategorie über 6.000 Euro freuen, für den zweiten Platz gab es 4.000 Euro, für den dritten Platz je 2.000 Euro. Die Preisgelder wurden von folgenden Sponsoren zur Verfügung gestellt: Industriellenvereinigung, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Wirtschaftskammer, Wirtschaftsagentur ecoplus, Land Niederösterreich, Flughafen Wien, Wiener Städtische Versicherung, Novomatic, EVN, RIZ-Förderverein und riz up, Niederösterreichs Gründeragentur.

In der Kategorie Geniale Start-Ups siegte R-Space mit der „GreenBox“, die schnelle und einfache Tests im Weltraum ermöglicht. Innovationen, die für den Einsatz im Weltraum gedacht sind, hatten bis dato ein Problem: Vor der Markteinführung muss nachgewiesen werden, dass die Idee oder Technologie auch unter den extremen Umweltbedingungen im Weltraum funktioniert. Die „GreenBox“ erlaubt eine schnelle und einfache Integration der zu testenden Technologien. In Kombination mit dem speziellen Servicekonzept von „GreenBox“ erlaubt es R-Space, das Experiment eines Kunden innerhalb von sechs Monaten nach der Beauftragung in den Orbit zu bringen.

In der Kategorie Geniale Forschung & Entwicklung gewinnt AGROBIOGEL mit einem Produkt gegen die Dürre. Aus einem Reststoff aus Holz entsteht ein neues Produkt: Agrobiogel. Es bietet große Vorteile für die Kultivierung von Pflanzen speziell unter trockenen Bedingungen. Die Agrobiogel GmbH entwickelt ein einzigartiges Hydrogel. Agrobiogel speichert ein Vielfaches seines eigenen Gewichtes an Wasser und gibt dieses langsam an das umgebende Erdmaterial ab. In ersten Anwendungs-Versuch-en konnten Pflanzen bis zu 52 Tage ohne Gießen überleben.

In der Kategorie Geniale UnternehmerInnen siegte ein Wechselaufbausystem für Pkw-Anhänger. Ziel der Entwicklung war es, den Aufbauwechsel einfach und rasch, bei möglichst geringem technischen und materiellen Aufwand, durchzuführen. Einzigartig und patentiert sind der Hebel- und Senkmechanismus zum Aufbauwechsel und das Trage- und Fixiersystem für die Wechselaufbauten. Dabei kommen Hydraulikzylinder zur Anwendung, die den ganzen Anhänger anheben, sodass die Stützen der Aufbauten ausgefahren werden können.

Die Kategorie Genial digital gewinnt die Hedy Production mit einem Fertigungs-Marktplatz. Hedy Production ist eine Manufacturing-as-a-Service-Plattform, die KMU bei der Auslastung ihrer Maschinenkapazitäten unterstützt und Unternehmen dabei hilft, lokal zu produzieren. Dabei setzt das Start-Up auf Digitalisierung, Vernetzung und Produktion als Service. Freie Fertigungskapazitäten sollen mit Hedy Production über einen Peer-to-Peer-Marktplatz angeboten und gebucht werden können. Auftraggeber können so Produktionskapazitäten branchenunabhängig schnell und kurzfristig buchen und auch kleine Stückzahlen kosteneffizient realisieren – und das so lokal wie möglich.

