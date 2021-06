THC engagiert Oak Hill Financial Inc. für Investor Relations und Beratungsdienstleistungen

THC BioMed Intl Ltd. ("THC" oder das "Unternehmen") (CSE: THC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Dienste von Oak Hill Financial ("Oak Hill") mit Sitz in Toronto in Anspruch genommen hat, um es bei seinen Investor-Relations-Aktivitäten zu unterstützen. THC kooperiert mit Oak Hill, um seine Sichtbarkeit und sein Profil in der Öffentlichkeit und in der Finanzwelt zu verbessern.

Oak Hill wurde für einen Zeitraum von drei Monaten verpflichtet. Oak Hill stellt THC Beratungsleistungen im Bereich Investor Relations in Kanada zur Verfügung. Die Gesamtkosten für THC über die Laufzeit der Vereinbarung belaufen sich auf 24.000 $ plus HST. THC wird außerdem 300.000 Optionen an Oak Hill ausgeben. Der Preis der Aktien richtet sich nach dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am Tag vor oder am Tag der Ausgabe, je nachdem, welcher Kurs höher ist.

Oak Hill und THC sind keine verbundenen Parteien und arbeiten zu marktüblichen Bedingungen. Abgesehen von den Optionen, die von THC an Oak Hill ausgegeben wurden, hat Oak Hill weder direkt noch indirekt ein zusätzliches Interesse an den Wertpapieren von THC noch ein Recht oder die Absicht, ein solches Interesse zu erwerben.

"Oak Hill wird sicherstellen, dass die Geschichte unseres Unternehmens den Einzelinvestoren und der kanadischen Investorengemeinschaft nähergebracht wird, während wir unsere Produktlinien erweitern und uns nach weiteren Geschäftsmöglichkeiten umsehen", sagte John Miller, CEO von THC. "

Informationen zu THC

THC BioMed ist eines der ältesten aktiven lizenzierten Cannabis-Unternehmen in Kanada. Es wurde erstmals 2013 im Rahmen einer Ausnahmeregelung von Health Canada im Abschnitt 56 für den Umgang mit Cannabis unter dem Controlled Drugs and Substances Act lizenziert und ist seit 2016 ein lizenzierter Hersteller gemäß den aktuellen Vorgaben. Es ist ein Kleinserienproduzent, der sich zum Ziel gesetzt hat, ein führendes Unternehmen im Bereich der Getränke und Esswaren zu werden.

THC BioMed ist ein zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf gemäß dem kanadischen Cannabis Act. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen nimmt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Cannabisindustrie eine Führungsrolle ein. THC BioMed ist gut aufgestellt, um in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei zu sein.

Bitte besuchen Sie unsere Website für eine detaillierte Beschreibung unseres Unternehmens und unserer Dienstleistungen unter www.thcbiomed.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des Geschäfts von THC BioMed Intl Ltd. ("THC") im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf gewissen grundlegenden Erwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsführung von THC getroffen wurden. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch verwendete Begriffe erkannt werden, wie z. B. "werden", "können", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "streben", "rechnen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortfahren", "wahrscheinlich" sowie Variationen oder Verneinungen dieser Wörter und ähnlicher Ausdrücke. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, dass THC an der Spitze dieser schnell wachsenden Branche stehen wird. Auch wenn THC BioMed der Auffassung ist, dass diese zukunftsgerichteten Informationen auf Erwartungen und Annahmen beruhen, die berechtigt sind, sollte kein unangebrachtes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da THC BioMed keine Garantie für deren tatsächlichen Verlauf geben kann. THC lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.

