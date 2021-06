Der neue Picopresso von Wacaco wird Liebhabern von Kaffeespezialitäten gefallen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der weltweite Marktführer für tragbare Espressomaschinen, Wacaco Company Ltd, bringt seine kompakteste und profitorientierte tragbare Espressomaschine auf den Markt. Die Picopresso ist eine manuelle Espressomaschine der Spitzenklasse, die auf der patentierten und bahnbrechenden kolbenbetriebenen Espressomaschinentechnologie von Wacaco basiert, wie sie in den Vorgängermodellen der Picopresso, der Nanopresso (erschienen 2017) und der Minipresso (erschienen 2014), zu finden ist. Der ursprüngliche Minipresso war der erste seiner Art und definierte die Kategorie der tragbaren Espressomaschinen neu.

Aus diesem Erbe und Know-how hat Wacaco ein Produkt entwickelt, das den Komfort und die Vielseitigkeit einer Espressomaschine, die in die Handfläche passt, mit dem Design und den Möglichkeiten einer hochwertigen Kaffeemaschine verbindet. Diese Spezialitäten-Kaffeemaschine verfügt über einen offenen Siebträger, so dass der Benutzer während des Brühvorgangs einen köstlichen, cremigen Espresso direkt aus dem standardmäßigen 52-mm-Edelstahl-Filterkorb (18 Gramm) fließen sieht. Mit dem Picopresso gibt es keine Abkürzungen. Jeder Heimbrüher muss die Kunst der manuellen Espressozubereitung beherrschen, indem er die richtige Mahlgradgröße, das Stampfen und die Perfektionierung der Ziehtechnik wählt - die Belohnung: ein authentischer Espresso in Café-Qualität, der es mit jeder teuren High-End-Maschine aufnehmen kann.

"Die Welt der manuellen Heim-Espresso-Enthusiasten wächst, und Wacaco ist in der Lage, an der Spitze dieser Bewegung zu stehen", sagt Hugo Cailleton (Mitgründer). "Unsere Maschinen haben es Millionen von Kunden ermöglicht, Abenteuer zu erleben und aus der Ferne an erstaunlichen Orten zu brauen." Dieser neue Brüher ist eine Ansammlung von Qualität; gewidmet, um die Essenz jeder Kaffeebohne in Geschmack und Charakter zu erheben und zu extrahieren. Mit dem Picopresso haben Heimbaristas die Möglichkeit, sowohl die künstlerischen als auch die wissenschaftlichen Aspekte zu beherrschen, die das "Ritual" der Espressozubereitung erfordert.

Der Picopresso soll im Einzelhandel 129,90 US-Dollar kosten und wird während des Einführungszeitraums vom 15. bis 31. Juni mit einem Rabatt von 99,90 US-Dollar über https://www.wacaco.com/pages/picopresso angeboten.

Informationen zu Wacaco:

WACACO Company LTD wurde 2013 in Hongkong von Hugo Cailleton und Jessie Wang gegründet und entwickelte sich schnell zu einem der führenden Hersteller von tragbaren Kaffeemaschinen weltweit. Die Marke ist ein Verfechter dafür, die traditionellen Grenzen der Kaffeezubereitung mit ihrer "brew anywhere"-Mentalität zu durchbrechen, ohne dabei auf Qualität oder Design zu verzichten.

Fotos und Videos finden Sie hier: http://wacaco.coffee/picopressomedia

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YCA5xVyvxiQ

Foto - https://mma.prn ewswire.com/media/1531055/Picopresso_Web_Size_01.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1076081/Wacaco _Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Informationen und Medienanfragen senden Sie bitte eine

E-Mail an media @ wacaco.com.