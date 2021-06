Servus Österreich: GetSteps Einlagen jetzt auch im Nachbarland (FOTO)

Berlin (ots) -

Berliner Einlagen Start-up GetSteps ist seit Juni auch in Österreich verfügbar

Der Online Anbieter für maßgefertigte Einlagen ist in Deutschland Marktführer

“Der nächste, natürliche Schritt führte uns automatisch nach Österreich”

Getsteps ist ein Start-up mit innovativem Konzept für den Online-Vertrieb von maßgefertigten orthopädischen Schuheinlagen. 1,5 Jahre nach Gründung in Berlin ist GetSteps bereits Marktführer für den Online-Einlagenvertrieb in Deutschland. In einer eigenen Produktionsstätte in Berlin fertigt ein Team erfahrener Orthopädieschuhmeister:innen mittlerweile täglich mehrere hundert Paar Einlagen an, individuell auf die Bedürfnisse der Kund:innen abgestimmt. Ein innovatives Abdruckset für Zuhause ermöglicht die detailgetreue Übermittlung der Fußdaten. Seit dem Launch im Oktober 2019 stellte GetSteps 25 neue Mitarbeiter:innen ein und schrieb 7-stellige Umsatzzahlen.

“Unser Ziel ist es seit Beginn, innerhalb der kommenden Jahre Marktführer in ganz Europa zu werden” so Co-Gründer Vincent Hoursch. Mit Eintritt des österreichischen Markts sollen nun auch die 8,8 Millionen Einwohner:innen des Nachbarlandes einfach und unkompliziert an orthopädische Einlagen kommen, denn diese können Schmerzen im ganzen Körper, vor allem in den Füßen, im Rücken oder den Knien lindern. Co-Gründerin Annik Wolf ergänzt “Der nächste, natürliche Schritt für uns als Unternehmen führte automatisch nach Österreich. Von dort aus erreichten uns in der Vergangenheit schon viele Anfragen und natürlich gibt es viele Parallelen zu unserem Nachbarn”.

Seit Juni 2021 können Kund:innen in ganz Österreich ihre GetSteps Einlagen bestellen, um dann mit dem per Post versandten Abdruckset Abdrücke ihrer Füße zu machen und nach wenigen Tagen ihre maßgefertigten Einlagen zu erhalten. GetSteps verschickt mit der österreichischen Post.

Rückfragen & Kontakt:

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere PR Managerin Lea Schramm unter presse @ get-steps.com.