Ratten & Co: Hygienezentrum des Gesundheitsdiensts rückt gegen Missstände aus

Desinfektion in Haus in der Brigittenau erfolgreich durchgeführt

Wien (OTS) - Das Hygienezentrum der Stadt Wien hat am Dienstag in einer Wohnung in der Brigittenau eine behördlich angeordnete Desinfektion, die aufgrund erheblicher hygienischer Missstände nötig geworden war, erfolgreich durchgeführt. Vorausgegangen war der Aktion ein medial publiziertes Video, auf dem zu sehen ist, wie beim Leeren eines Mistkübels in einen Wagen der Müllabfuhr zahlreiche Ratten heraussprangen. Im angrenzenden Haus gab es zahlreiche gesundheitsgefährdende Missstände: Ratten- und Taubenkot im Stiegenhaus, Verwesungsgeruch aufgrund verwesten Fleisches in einem Kühlschrank und Schabenbefall.

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien beseitigt in einem solchen Fall die erkannten hygienischen Missstände so rasch wie möglich. Durch geeignete Verfahren wie z.B. Kaltvernebelung, Aufsprühen, Wischen oder eine Kombination wird ein Desinfektionsmittel ausgebracht. Die Mittel werden je nach Anwendungszweck bzw. Art der Verkeimung gewählt, sodass z.B. in Räumen, welche von Menschen bewohnt warden, andere Mittel zur Anwendung kommen als in Industrieanlagen. Die Desinfektion erfolgt durch Fachpersonal, das die gewählten Mittel in Schutzausrüstung ausbringt.

Der Gesundheitsdienst der Stadt Wien sorgt somit ehestmöglich dafür, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Ein hygienisch einwandfreier Zustand ist zudem Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Eindämmung des Rattenbefalls.

Alle Wienerinnen und Wiener, denen hygienische Missstände wie Rattenbefall bekannt sind, können sich an das zuständige Magistratische Bezirksamt wenden oder über ein Kontaktformular direkt an die Stadt Wien:

https://tinyurl.com/27tb3p3b

Fotos von der Desinfektion des Hauses in der Brigittenau können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

