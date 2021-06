Wirtschaftsbund NÖ: “Verlängerung der Hilfspakete für die Wirtschaft richtig und notwendig“

Ecker/Servus: „Wichtige Maßnahme um jahrelang erfolgreich wirtschaftende Betriebe nicht auf den letzten Metern der Krise noch zu verlieren.“

St. Pölten (OTS) - „Mit der Verlängerung der Corona-Hilfsmaßnahmen setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt, um Unternehmen, die vom Aufschwung noch nicht profitieren, weiter zu unterstützen“, begrüßt Wirtschaftsbund Niederösterreich Landesobmann und WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker die heutigen Ankündigungen der Regierung. Besonders für einige Branchen im Tourismus, die Nachtgastronomie und insbesondere auch im Bereich der Veranstaltungen könne die Wirtschaft noch nicht voll anlaufen. „Wenn ein Unternehmen weiterhin Umsatzausfälle von über fünfzig Prozent hat, kann man nicht von einem normalen Geschäftsbetrieb sprechen“, sagt Wolfgang Ecker. „Es ist wichtig, dass hier weiterhin geholfen wird, bis die Krise voll überwunden ist.“

„Die Verlängerung von Ausfallsbonus, Härtefallfonds und Verlustersatz verhindert, dass wir auf den letzten Metern der Krise noch Betriebe verlieren, weil sie immer noch die Corona-Einschränkungen und deren Nachwirkungen spüren“, begrüßt auch Wirtschaftsbund NÖ Direktor Harald Servus die Hilfsmaßnahmen. Vor allem in Branchen, die einige Zeit brauchen um wieder voll hochzufahren, laufe noch nicht alles rund. „Unternehmen die beispielsweise auf Großveranstaltungen oder den internationalen Tourismus spezialisiert sind, haben immer noch hohe Ausfälle. Hier braucht es noch Zeit bis die Lockerungen ankommen und Normalität auch in diesen Bereichen einkehrt“, sagt Harald Servus.

„Den Unternehmen, die vor der Corona-Krise jahrelang erfolgreich gearbeitet haben, aber jetzt noch immer die Einschränkungen spüren, muss auch in den kommenden Monaten noch geholfen werden“, so Wolfgang Ecker und Harald Servus. Daher sei die Verlängerung der Hilfen ein richtiger Schritt. „Die besonders stark betroffenen Betriebe können daher weiter mit der Unterstützung rechnen und Schritt für Schritt am erfolgreichen Comeback arbeiten.“

