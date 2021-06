Anmeldestart für die kostenlosen VHS Sommerlernstationen am 14. Juni

Vom 26.7.21 bis 2.9.21 können sich bei den Sommerlernstationen SchülerInnen der öffentlichen Schulen in Wien auf den Schulbeginn vorbereiten.

Wien (OTS) - Am 14. Juni 2021 startet die Anmeldung für die kostenlosen VHS Sommerlernstationen. SchülerInnen, die eine öffentliche Mittelschule oder AHS Unterstufe besuchen, werden auch in den Sommerferien beim Lernen begleitet und auf einen gelungenen Schulstart oder eine Nachprüfung vorbereitet. Dieses Angebot wird von der Stadt Wien gefördert und ist daher kostenlos.

„Gerade nach einem von Distance-Learning geprägten Schuljahr ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu unterstützen. Mit den VHS Sommerlernstationen und mit der Lernförderung im Rahmen der Summer City Camps stellen wir auch in den Ferien sicher, dass alle beim Lernen gut vorankommen. Damit in Wien alle die gleichen Bildungschancen erhalten, gibt es ab Herbst auch die kostenlose Gratis-Nachhilfe der Volkshochschulen für Wiener Schülerinnen und Schüler“, so Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.



Nachhilfe im Sommer in Mathematik, Deutsch und Englisch an 19 VHS-Standorten

Die VHS Sommerlernstationen finden an 19 verschiedenen VHS-Standorten statt. Angeboten wird Unterstützung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Die SchülerInnen haben dort die Möglichkeit, das Gelernte zu festigen, Versäumtes nachzuholen oder einfach in offener Atmosphäre Fragen zu stellen.

„Durch die VHS Sommerlernstationen entscheiden auch in den Sommerferien nicht die finanziellen bzw. zeitlichen Möglichkeiten der Eltern über den Schulerfolg. Die VHS Gratis Lernhilfe konnte während der letzten Monate auch online erfolgreich weitergeführt werden. Umso mehr freue ich mich aber, dass wir wieder an unseren Standorten für die SchülerInnen da sein können“, sagt Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Sollte ein Präsenzbetrieb aufgrund des Pandemiegeschehens nicht mehr möglich sein, werden die Kurse im Online-Betrieb weitergeführt.

Um auf jedes Kind individuell eingehen zu können und die Abstandsregeln zu wahren, wurde die Anzahl der Kinder, die gleichzeitig vor Ort sind, reduziert. Die Stationen haben von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Coronabedingt sind diesen Sommer Anmeldungen notwendig. Dann kann 2x wöchentlich die Lernstation besucht werden und in allen drei Fächern je nach Bedarf gelernt werden.

Die Anmeldung für die VHS Sommerlernstationen erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem VHS-Standort. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Kursen unter www.vhs.at/sommerlernstationen.

Lernförderung in den Summer City Camps

Die Summer City Camps sind das kostengünstige, flächendeckende Sommerferienbetreuungsangebot der Stadt Wien. Auch diesen Sommer erwartet Kinder und Jugendliche unter Einhaltung der Covid-19 Sicherheitsmaßnahmen ein qualitätsvolles Ferienprogramm mit vielfältigen Freizeit- und Sportangeboten sowie gezielter Lernunterstützung. Die Wiener Volkshochschulen und Interface Wien bieten im Rahmen der Summer City Camps Lernhilfe für VolksschülerInnen, MittelschülerInnen, Gymnasium Unterstufe und Polytechnische Schulen sowie Fachmittelschulen an. Für die Lernförderung für Jugendliche gibt es noch freie Plätze. Mehr Infos unter www.summercitycamp.at.





